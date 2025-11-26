La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre pagará un bono de casi $ 550.000 a un grupo de beneficiarios por única vez.

En continuidad con el calendario de liquidación, el organismo previsional otorgará un aumento del 2,34% correspondiente a la nueva actualización por la Ley de Movilidad jubilatoria, la cual se encuentra indexada con la inflación.

Este incremento se verá reflejado tanto en los haberes de los jubilados y pensionados, así como también en los titulares de las Asignaciones Familiares y demás prestaciones sociales que complementan el beneficio.

ANSES pagará un bono de $ 550.000 en diciembre: quiénes lo cobran

Se trata del monto correspondiente al refuerzo por adopción, una de las prestaciones más destacadas de las Asignaciones de Pago Único (APU).

Se trata de la ayuda económica que se entrega por única vez a familias que hayan celebrado el nacimiento de un hijo , adopción o matrimonio . El próximo mes, los titulares que hayan concretado legalmente una adopción pasará a cobrar $ 417.149 a $ 426.877.

Además, los beneficiarios de este extra también recibirán la Asignación Universal por Hijo (AUH). En este marco, el monto para las familias con un hijo será de $ 97.974.

Sin embargo, aquellas familias que cuenten con la Libreta AUH podrán acceder al pago del 20% acumulado del beneficio correspondiente al año anterior, que ANSES retiene como complemento. Por lo tanto, el monto total de la AUH será de $ 122.467.

Por lo que quienes cobren las dos prestaciones (Asignación por Adopción y la AUH) y además hayan presentado la libreta cobrarán un total de $ 549.344 en diciembre.

Asignación Familiar por Adopción: quiénes pueden acceder y qué documentación se necesita para poder cobrar

El trámite para solicitar esta asignación puede realizarse de manera presencial o digital . Si se decide realizarlo de forma presencial, hay que seguir estos pasos:

Juntar la documentación detallada más arriba,

Solicitar un turno en ANSES,

Presentarse a la oficina asignada,

Dar seguimiento al trámite.

Los grupos que pueden solicitar estos bonos son:

Personas en relación de dependencia y monotributistas.

Titulares del Fondo de Desempleo.

Beneficiarios de la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez.

Jubilados o pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la AUH y/o Asignación por Embarazo.

Paso a paso: como solicitar la Libreta AUH

El trámite puede realizarse de manera online a través de la página oficial de ANSES o mediante la app móvil. En caso de inconvenientes para enviarla por internet, también es posible presentarla en una oficina de ANSES sin necesidad de turno previo.

Para solicitar el documento de forma online se deben seguir los siguientes pasos: