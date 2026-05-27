El Ministerio de Capital Humano abrió esta semana la inscripción para un nuevo programa de las Becas Progresar de ANSES. Se trata de la convocatoria 2025 para el Progresar Trabajo, que ofrece diversos cursos con los que los jóvenes y adultos pueden formarse con orientación profesional.

Los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos para ser tenidos en cuenta en la evaluación; entre ellos la edad y el nivel de ingresos, tanto del postulante como del grupo familiar. La inscripción permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre , según informó el Gobierno.

Progresar Trabajo 2026: cuáles son los requisitos para anotarse

Los condiciones para inscribirse al programa son las siguientes:

Ser argentino nativo o naturalizado , o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Tener entre 18 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles ($ 1.073.400 en abril) . no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

¿Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2026?

Para poder ser seleccionado y cobrar una de las Becas Progresar 2026, se deberá completar la inscripción dentro del plazo establecido. Además, es necesario estar registrado en en la app Mi Argentina para iniciar el trámite. El paso a paso para anotarse es el siguiente:

Registrarse en Mi Argentina. Ingresar al sitio oficial de Progresar; Completar el usuario y contraseña. En el caso de no tener uno deberá crear un nuevo usuario Seleccionar la línea de beca correspondiente Completar el formulario, que consta de tres pasos: datos personales, encuesta y datos académicos. Esperar a que se publiquen los resultados de la postulación. Es posible consultar el estado de la solicitud a través de la plataforma y hacer el seguimiento de las comunicaciones oficiales.

Cuánto se cobra con las Becas Progresar en 2026

Para este año se estableció un monto mensual de $ 35.000 para todas las líneas del programa.

El sistema de pago funciona con un esquema dividido:

80% mensual: $ 28.000 que se depositan cada mes.

20% retenido: se acumula y se paga más adelante una vez que el estudiante presenta la documentación académica correspondiente.

Ese trámite suele requerir certificados de alumno regular u otras constancias educativas, dependiendo de la línea del programa.

En cuanto a la duración del beneficio, el calendario varía según el momento de la adjudicación: