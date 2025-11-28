Un grupo de científicos realizó un hallazgo histórico en la Antártida que podría abrir las puertas al conocimiento de nuevas especies marinas en una de las regiones menos exploradas del planeta, destacándose por su singular anatomía.

Durante una expedición en el continente más frío de la Tierra, los especialistas anunciaron el descubrimiento que sorprendió a la comunidad científica, ya que se trata de animales desconocidos para la biología, según informó la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC) en abril de este año.

El descubrimiento del siglo: encuentran en la Antártida animales acuáticos jamás vistos. Foto: Commonwealth of Australia/AAD

¿Qué descubrieron los investigadores en la Antártida?

El profesor de la Universidad James Cook y líder del estudio, Jan Strugnell, destacó la relevancia del hallazgo: “Hemos recolectado una gran diversidad de organismos marinos y probablemente algunas especies nuevas para la ciencia”.

El grupo de especialistas encontró diversas criaturas, en particular algunas especies curiosas que nunca antes se habían documentado y son las siguientes:

Cerdos marinos

Arañas marinas

Mariposas marinas

Pulpos

Estrellas de mar

Crustáceos.

“El equipo está muy emocionado por tener a la pequeña criatura, observarla y cuidarla, para que revele todos los secretos que han permanecido ocultos hasta ahora”, comentó la especialista de la Asociación del Programa Antártico Australiano, Laura Herraiz Borreguero, acerca de una “mariposa de mar”.

El viaje al océano Antártico que dio con las nuevas especies

Los científicos no esperaban hallar estos ejemplares, ya que realizaban un viaje de 60 días en el buque rompehielos RSV Nuyina, que tenía previsto concluir a mitad de año.

Cerdo acuático visto hace 20 años. Foto: 2005 MBARI

Los investigadores buscaban analizar los efectos del aumento de la temperatura en el océano Antártico y evaluar la situación en la superficie del glaciar Denman, que ha retrocedido aproximadamente 5 km entre 1996 y 2018, además de ser el que más rápido sufre el deshielo.

“Para entender realmente cuánto calor entra en la plataforma de hielo, necesitamos estar lo más cerca posible para comprender estos procesos y propiedades del océano”, narraron los autores del informe.

Nuevos hallazgos en biología marina con especies desconocidas

Los hallazgos incluyeron a dos seres vivos conocidos y a uno sin nombre científico, lo que representa un avance en la biología marina:

Cerdo marino (Protelpidia murrayi) : es un animal del grupo de pepinos de mar que habita en las zonas más profundas de los océanos, el abismo. Vive en la plataforma continental profunda alrededor de la Antártida (400-900 metros de profundidad). Su cuerpo es hinchado, parece una gelatina, mide entre 4 y 15 centímetros y carece de ojos.

Mariposa de mar (Clio pyramidata) : otra criatura fascinante es este caracol marino que parece volar al moverse en el agua. Al capturar un ejemplar, puso huevos en uno de los contenedores del barco, lo que permitió estudiar por primera vez su desarrollo.

Araña marina: se le llama arácnido, aunque no es una araña. Tiene el tamaño de una mano, pero está más relacionada con los cangrejos. Puede alcanzar hasta 51 centímetros.

Insólito hallazgo: encontraron un iceberg de color jade

Otro descubrimiento impresionante de la expedición tuvo que ver con un iceberg de color jade, cuyo tono es un verde azulado y recibe el nombre de la piedra preciosa.

El descubrimiento del siglo: encuentran en la Antártida animales acuáticos jamás vistos. Foto: Commonwealth of Australia/AAD

La profesora Delphine Lannuzel mencionó que el peculiar color del iceberg podría deberse a su alto contenido en hierro. “Esos óxidos de hierro absorben la luz azul y eso es lo que hace que el iceberg de jade tenga el color que tiene”, añadió la profesora del Centro Australiano para la Excelencia en Ciencias Antárticas.