La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un aumento del 2,08% en los haberes de noviembre, que ya comenzaron a pagarse según el calendario oficial.
Además, el organismo confirmó que algunos beneficiarios recibirán un bono extraordinario de $ 100.000 a principios de diciembre, destinado a reforzar ingresos en un contexto de alta inflación.
¿A quiénes les corresponde el bono de $ 100.000?
El refuerzo aplica a los titulares de la Asignación por Matrimonio, incluida dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU). Este beneficio se otorga por única vez cuando ocurre un hecho específico: matrimonio, nacimiento o adopción.
Si ambos cónyuges están dentro del SUAF, cada uno puede recibir el monto completo, duplicando el ingreso familiar.
Requisitos para cobrar la Asignación por Matrimonio
El beneficio está disponible para:
- Trabajadores en relación de dependencia del sector público o privado
- Personas que cobran la Prestación por Desempleo
- Trabajadores temporarios o eventuales
- Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
Todos deben estar registrados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y cumplir con los requisitos que establece ANSES.
¿Cuánto se cobra por las Asignaciones de Pago Único en noviembre?
Con la actualización del 2,08%, los montos quedaron así:
- Matrimonio: $ 104.279 por cada cónyuge.
- Nacimiento: $ 69.519 por cada hijo.
- Adopción: $ 417.116 por evento.
Calendario de pagos ANSES noviembre 2025
Las APU no tienen fecha fija, pero el organismo informó que los pagos se acreditarán entre:
- Primera quincena: del 12 de noviembre al 10 de diciembre.
- Segunda quincena: del 26 de noviembre al 10 de diciembre.