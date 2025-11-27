Los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) esperan con ansias el calendario de pagos de diciembre para cobrar el aguinaldo. Sumado al Sueldo Anual Complementario (SAC), el organismo previsional confirmó el pago de un extra que potenciará los haberes de los adultos mayores.

El Gobierno confirmó un bono de fin de año para los jubilados

El Gobierno nacional informó que durante diciembre continuará el pago del bono de refuerzo de $ 70.000. El mismo es liquidado a quienes cobren entre el haber mínimo de $ 340.879,59 y $ 410.879,59. En caso cobrar un haber superior al básico, pero menor a $ 410.879,59, se liquidará un complementario hasta alcanzar la última cifra.

Cuánto cobran los jubilados en diciembre

A través de la Resolución 359/2025, el organismo previsional hizo oficial los montos que cobrarán los jubilados y el resto de los beneficiarios:

Jubilación mínima: $ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo ($ 170.439,8) = $ 581.319,38

Jubilación máxima: $ 2.293.796,92 + aguinaldo ($ 1.146.898) = $ 3.440.695,38

PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor): $ 272.703,67 + bono + aguinaldo ($ 136.351) = $479.055,50

Pensiones No Contributivas (PNC): $ 238.615,71 + bono + aguinaldo ($ 119.307) = $ 427.923,56

Una buena de ANSES: entregarán un plus de $ 104.000 en noviembre a todas estas personas

Cuándo cobran los jubilados en diciembre

ANSES publicó el calendario de pagos de diciembre:

Jubilaciones que cobran el mínimo: cuándo se cobran en diciembre 2025

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.

Jubilaciones que superan el mínimo: cuándo se cobran en diciembre 2025

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre de 2025.

Pensiones no contributivas: cuándo se cobran en diciembre 2025