La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cambios clave en el calendario de pagos de diciembre para los jubilados. Los beneficiarios cobrarán el aguinaldo y el bono, conceptos que potenciarán los haberes de los titulares y elevarán la jubilación mínima hasta los $ 581.319,38.

Cuánto cobran los jubilados en diciembre

Los adultos mayores recibirán un incremento de 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo. De esta manera, los haberes quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo= $ 581.319,38

Jubilación máxima: $ 2.293.796,92 + aguinaldo= $ 3.440.695,38

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo= $ 479.055,5

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo= $ 427.923,56

PNC madre de siete hijos: $ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo= $ 581.319,38

Cuándo se cobra el aguinaldo

El aguinaldo consta del 50% de la mejor remuneración percibida en el último semestre. En el caso de los jubilados, ANSES lo calcula automáticamente sobre el haber más alto recibido entre julio y diciembre de 2025.

La fecha límite para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) es el jueves 18.

Cuándo cobran los jubilados en diciembre

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del 9 de diciembre.

Documentos terminados en 1: a partir del 10 de diciembre.

Documentos terminados en 2: a partir del 11 de diciembre.

Documentos terminados en 3: a partir del 11 de diciembre.

Documentos terminados en 4: a partir del 12 de diciembre.

Documentos terminados en 5: a partir del 12 de diciembre.

Documentos terminados en 6: a partir del 15 de diciembre.

Documentos terminados en 7: a partir del 15 de diciembre.

Documentos terminados en 8: a partir del 16 de diciembre.

Documentos terminados en 9: a partir del 16 de diciembre.

Jubilaciones que superen el haber mínimo