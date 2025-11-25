En esta noticia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cambios clave en el calendario de pagos de diciembre para los jubilados. Los beneficiarios cobrarán el aguinaldo y el bono, conceptos que potenciarán los haberes de los titulares y elevarán la jubilación mínima hasta los $ 581.319,38.

Te puede interesar

ANSES estableció la fecha límite para presentar la Libreta AUH y acceder a los $ 600.000 extras

Te puede interesar

Nuevo bono de $ 322.000: ANSES depositará a todos los beneficiarios que cumplan este requisito

Cuánto cobran los jubilados en diciembre

Los adultos mayores recibirán un incremento de 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo. De esta manera, los haberes quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo= $ 581.319,38
  • Jubilación máxima: $ 2.293.796,92 + aguinaldo= $ 3.440.695,38
  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo= $ 479.055,5
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo= $ 427.923,56
  • PNC madre de siete hijos: $ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo= $ 581.319,38

Cuándo se cobra el aguinaldo

El aguinaldo consta del 50% de la mejor remuneración percibida en el último semestre. En el caso de los jubilados, ANSES lo calcula automáticamente sobre el haber más alto recibido entre julio y diciembre de 2025.

La fecha límite para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) es el jueves 18.

Te puede interesar

Se viene un muro de nubes negras y habrá 48 horas de tormentas y ráfagas de viento: las zonas afectadas

Te puede interesar

⁠Tras años paralizada, terminan la autopista más esperada del país que conecta dos importantes ciudades

Cuándo cobran los jubilados en diciembre

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: a partir del 9 de diciembre.
  • Documentos terminados en 1: a partir del 10 de diciembre.
  • Documentos terminados en 2: a partir del 11 de diciembre.
  • Documentos terminados en 3: a partir del 11 de diciembre.
  • Documentos terminados en 4: a partir del 12 de diciembre.
  • Documentos terminados en 5: a partir del 12 de diciembre.
  • Documentos terminados en 6: a partir del 15 de diciembre.
  • Documentos terminados en 7: a partir del 15 de diciembre.
  • Documentos terminados en 8: a partir del 16 de diciembre.
  • Documentos terminados en 9: a partir del 16 de diciembre.

Jubilaciones que superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 17 de diciembre.
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 18 de diciembre.
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 19 de diciembre.
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 22 de diciembre.
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 23 de diciembre.