La cadena española Meliá Hotels International anunció dos nuevos hoteles en Mendoza junto al grupo local Almarena. Se trata de un establecimiento en la capital provincial y otro en Valle de Uco, que operarán bajo las marcas Meliá Mendoza y Meliá Collection Valle de Uco.

Las iniciativas demandarán una inversión conjunta cercana a los u$s 45 millones. Del total, unos u$s 19 millones se destinarán al establecimiento de la ciudad de Mendoza y otros u$s 26 millones al desarrollo previsto en Valle de Uco.

Actualmente Meliá opera seis hoteles en el país y tiene otros cinco en carpeta, entre ellos los previstos para Ushuaia, Bariloche y Costa del Este.

Cómo serán los hoteles en Mendoza

El primero de los proyectos estará ubicado a pocas cuadras de Plaza Independencia, en pleno centro. Operará bajo la marca Meliá y tendrá 140 habitaciones.

La compañía busca captar parte de la demanda que genera la provincia, i mpulsada por sectores como la minería y el petróleo, además de los eventos y congresos que ya se realizan en la ciudad.

El hotel contará con restaurante, bar y espacios para reuniones. Tendrá cerca de 9500 metros cuadrados cubiertos y habitaciones de aproximadamente 28 m2.

El segundo desarrollo estará ubicado en Valle de Uco, a unos 100 kilómetros de la capital provincial. El proyecto operará bajo la marca ‘Meliá Collection’ y tendrá 110 habitaciones, incluidas 10 branded residences.

También contará con propuesta gastronómica, viñedos propios y vistas a la Cordillera de los Andes.

“A diferencia de gran parte de los hoteles de la zona, que nacieron vinculados a bodegas, la idea es desarrollar un establecimiento que funcione como punto de encuentro para todo Valle de Uco y que pueda recibir grupos, eventos y encuentros corporativos de mayor escala”, explicó Juan Ignacio Politi, director de Almarena.

La finca Piedra Infinita está ubicada en el Paraje Altamira en Valle de Uco.

Los últimos movimientos de la cadena

El desembarco se suma a una serie de movimientos que la cadena viene realizando en la Argentina desde el año pasado. El primero fue Casa Lucía, el hotel que funciona en el ex Sofitel de la calle Arroyo y que pasó a manos de la compañía española en marzo de 2025.

Con esa operación, el establecimiento se convirtió en el primer The Meliá Collection de América latina y marcó además la salida de Único Hotels del país, firma que hasta entonces estaba a cargo de la gestión. La propiedad pertenece a Diego Mazer y Marcelo Wodolarsky, socios de Hotel Arroyo.

La expansión local continuó en septiembre de 2025 con la incorporación del Alejandro I, de Salta, a la red Affiliated by Meliá. El establecimiento se transformó en uno de los primeros afiliados corporativos de la cadena en el norte argentino y pasó a formar parte de la estrategia de sumar hoteles ya operativos bajo distintas marcas del grupo.

INNSiDe by Meliá Costa del Este

Un mes más tarde, la hotelera anunció The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez, un complejo de lujo que se desarrollará dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Bariloche. El emprendimiento tendrá 99 habitaciones, 48 residencias privadas y un espacio de 500 m2 para eventos sociales y corporativos.

En ese momento, Celia Reyes Sarmiento, Head of Development LATAM de Meliá Hotels International, aseguró que la Argentina se había convertido en uno de los mercados más relevantes para la expansión regional del grupo y uno de los países donde más creció la compañía durante el último año.

La compañía también tiene en marcha Gran Meliá Ushuaia , uno de sus proyectos de lujo previstos para la Patagonia y cuya apertura está proyectada para 2028.

A fines de 2025 comenzó además la construcción de INNSiDE by Meliá Costa del Este, el primer hotel de esa marca en la Argentina. El proyecto demandará una inversión de entre u$s 16 millones y u$s 18 millones y contempla un complejo con 102 habitaciones, 60 branded residences y un salón para eventos con capacidad para entre 300 y 400 personas.

El desarrollo tendrá cerca de 10.000 metros cuadrados cubiertos y otros 2500 m2 de espacios descubiertos. Además, incorporará spa, propuestas gastronómicas y áreas comunes.