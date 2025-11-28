Miles de trabajadores esperan diciembre para cobrar la segunda cuota del aguinaldo, el cual consta del 50% del mejor salario cobrado en los últimos seis meses.

Los empleadores tendrán una fecha límite para pagar el extra, tal como indica la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Cómo se calcula el aguinaldo

A la hora de calcular cuánto corresponde cobrar de aguinaldo se deben tomar en cuenta diversos elementos. En primer lugar, se debe tomar en cuenta el mejor sueldo neto de los últimos seis meses y dividirlo a la mitad.

Woman counting 10,000 Argentine peso bills. Fuente: Shutterstock G. Soler Tomasella

El mismo será liquidado a todos los empleados formales, tanto del sector público como del sector privado. En la misma línea, quienes hayan trabajado durante algún periodo del semestre, aunque no hayan completado los seis meses, cobrarán un proporcional.

Hasta cuándo se puede pagar el aguinaldo

Según indica la Ley de Contrato de Trabajo, el aguinaldo debe ser depositado antes del 18 de diciembre. Sin embargo, los empleadores cuentan con un periodo de gracia que se extiende hasta el martes 23 de diciembre.

Quiénes no cobran el aguinaldo en diciembre

En el pago del aguinaldo no está contemplado para los trabajadores informales o no registrados, los monotributos, dueños de comercios, empresas y profesionales que cobren honorarios de manera independiente por su actividad.