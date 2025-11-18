El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, lanzó un nuevo programa de beneficios para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El esquema exclusivos descuentos en los principales comercios y supermercados del país sin tope de reintegro. Las ofertas van desde el 10% para las compras generales hasta un 20% en perfumería y limpieza.

En la misma línea, el Gobierno nacional sumó un banco privado a la remuneración de las cuentas en donde los adultos mayores cobran sus haberes.

El nuevo programa de descuentos para jubilados y pensionados

El nuevo beneficio alcanzará a más de 7 millones de beneficiarios quienes podrán acceder a rebajas en cadenas de supermercados como Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour y Día.

Si bien los porcentajes de reintegro varían según el comercio y rubro, se alcanza hasta un 20% en perfumería y limpieza. El programa se implementará a través de ANSES y tiene como principal objetivo potenciar el poder adquisitivo de los adultos mayores.

Los descuentos serán absorbidos por los comercios y bancos que se sumaron al programa para generar un flujo de clientes adicional en el sector.

Todos los descuentos del nuevo programa del Ministerio de Capital Humano

Los jubilados y pensionados beneficiarios del organismo previsional podrán disfrutar de los siguientes descuentos:

Disco : 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Jumbo : 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Vea : 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Coto : 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.

La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros*. No acumulable con otras promociones.

Josimar : 15% en todos los rubros* sin tope. No acumulable con otras promociones.

Carrefour : 10% en todos los rubros*. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.

Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

*No contempla carnes, electro y marcas seleccionadas.

Cómo acceder a los descuentos del programa para jubilados

Los beneficiarios solo deberán realizar los pagos con la tarjeta de débito asociada con la prestación para poder obtener el beneficio. Además, quienes cobren sus haberes en el Banco Nación disfrutarán de un reintegro adicional de 5% para los pagos realizados con BNA + MODO, tarjeta de débito o crédito con un tope mensual de $20.000.

Este reintegro aplica a los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. También, se le suma una remuneración diaria del 32% TNA sobre el saldo de las cuentas con tope de $ 500.000.

En caso de quienes cobren en el Banco Galicia, pueden acceder a un ahorro de hasta el 25% y tres cuotas sin interés en compras con tarjetas. El tope mensual es de $ 20.000 por mes en supermercados y $ 12.000 en farmacias y ópticas.

Aquellos que posean una cuenta remunerada FIMA recibirán un rendimiento de TNA 33,2% sin máximo.