La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió en las últimas horas a Verónica Michelli, la candidata a ocupar un cargo como jueza en un tribunal de La Plata.

El pliego de Michelli para su nombramiento en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata, que ya pasó la Comisión de Acuerdos del Senado, está en discusión porque la Casa Rosada, a pedido del presidente Javier Milei, decidió retirarlo.

La razón radicaría en que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga el caso Libra, que involucraría a Milei y a su hermana, Karina Milei, así como a Manuel Adorni y otras figuras relevantes del entorno presidencial.

Esta acción de los Milei provocó que la jefa de bloque LLA en el Senado, Patricia Bullrich, saliera a desmarcarse de la decisión del Poder Ejecutivo.

Villarruel, por su parte, también se montó en esta polémica y le abrió las puertas de su despacho del primer piso de la Cámara alta a Michelli para mostrarle su apoyo.

“Recibió a todos los jueces y está de acuerdo con que la representación de la justicia tenga el aval del Senado. En este caso en particular, como en tantos otros, los bloques firmaron el pliego de la jueza”, señalaron desde el entorno de la vice en diálogo con El Cronista.

“Esto no tiene nada de novedoso en la conducta de la Vicepresidente. Se maneja con las mismas características que lo hizo en todas las instancias donde le tocó decidir con arreglo a la voluntad de las mayorías en el Senado, el federalismo se respeta en la Casa de las Provincias”, agregaron.

Tensión con los bloques dialoguistas

El pedido del retiro del pliego de Michelli ya generó tensión con los bloques dialoguistas que avalaron con su firma la postulación de Michelli y tienen la postura de mantener esa designación.

En ese sentido, la senadora Carolina Losada afirmó el martes que votará “en contra” de retirar el pliego adelantó que el bloque radical, de 10 miembros, votará igual.

“No encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar” , dijo Losada a Radio Rivadavia.

Además se sumaron a las criticas al Gobierno el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires y las agrupaciones institucionalistas Integridad Republicana y Será Justicia, desde donde cuestionaron la “maniobra del gobierno”.

Sin Michelli, los pliegos en condiciones de ser aprobados

La Comisión de Acuerdos elevó para tratar en la sesión unos 73 pliegos, pero no incluyó el dictamen de Michelli pese a que tenía nuevo firmas necesarias para que se pueda tratar en el recinto de sesiones.

En lista de espera también se encuentran los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, que habían sido objetado por sus fallos que favorecieron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. y de Juan Mejuto, cercano a Justicia Legitimo._

En cambio, ya están en condiciones de ser tratados 73 pliegos, entre que se encuentra Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti.

También están en condiciones de ser aprobados los pliegos de esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Ana Maria Cristina Juan, los hijos de German Moldes, Juan Pablo Moldes, y del ex camarista Alberto Duran, Laureano Duran, de secretarios de juzgados y fiscales.