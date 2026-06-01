Miles de argentinos esperan el feriado del 15 de mayo para poder disfrutar nuevamente de un fin de semana largo.

Sin embargo, un grupo de trabajadores podrá aprovechar el próximo viernes para tener tres días de descanso seguidos.

Se trata de un asueto para un grupo de laburantes de la provincia de Buenos Aires, ocasión ideal para realizar alguna escapada o tan solo quedarse en casa .

Quiénes podrán disfrutar del feriado del viernes 5 de junio

Los bonaerenses habitantes del partido de Puán disfrutarán de un fin de semana largo a inicios de junio porque el viernes 5 se celebrará el aniversario fundacional.

De esta manera, los trabajadores de la administración local y los empleados del Banco Provincia tendrán tres días de descanso seguidos.

En caso de los privados, dependerá de la decisión del empleador para adherirse a la jornada no laboral extra.

Qué actividades se realizarán en Puán para celebrar el aniversario fundacional

El Municipio de Puán detallaron el calendario de actividades para la conmemoración de su 150 aniversario.

De esta manera, desde las 14:30 y frente al Palacio Municipal se realizará la entonación del himno, discurso de las autoridades y reconocimientos, presentación de la Banda Militar “Cura-Malal” del Refimiento de Infantería Mecanizado N| 3 “Generación Belgrano”.

Tras el acto, en la Plaza Adolfo Alsina se realizará una feria de artesanos con inflables para los más chico. Adicionalmente, habrá paseos en autobomba a cargo de los bomberos voluntarios y chocolate caliente para todos.

Más actividades por el 150 aniversario de Puan

4 de junio a las 15:00: muestra de competidores puanenses de automovilismo en la Plaza Adolfo Alsina.

6 de junio Gran Festival Folclórico organizado por la Peña “Defendiendo lo Nuestro”, en el Polideportivo Municipal.

12 de junio a las 20:30: tributo a Serrat a cargo del Grupo Coral Puan, en el Teatro Hispano Argentino.

13 de junio a 20:30: concierto de Piano en el Espacio Cultural “El Mercado”. Entrada libre y gratuita.

28 de junio Duatlón solidario “Kilómetros que Ayudan”.

Calendario de feriados en Argentina

El calendario oficial de feriados para el 2026 es el siguiente: