En esta noticia ¿Qué significa soñar con escopeta?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 3 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este miércoles, 3 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4661 - Escopeta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 3 de junio

1° 4661 11° 1999 2° 2540 12° 4261 3° 3811 13° 2804 4° 3205 14° 0068 5° 0817 15° 1039 6° 3585 16° 8024 7° 4617 17° 5670 8° 0713 18° 8922 9° 1874 19° 5026 10° 5735 20° 2712

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con Escopeta refleja necesidad de protección y alerta ante conflictos o amenazas.

Si la disparas, indica impulsividad; si falla o está descargada, sensación de impotencia.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.