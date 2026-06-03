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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 3 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este miércoles, 3 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4661 - Escopeta
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 3 de junio
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¿Qué significa soñar con escopeta?
Soñar con Escopeta refleja necesidad de protección y alerta ante conflictos o amenazas.
Si la disparas, indica impulsividad; si falla o está descargada, sensación de impotencia.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.