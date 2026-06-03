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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 3 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este miércoles, 3 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4661 - Escopeta

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 3 de junio

 1°4661 11°1999
 2540  12°4261
 3°3811 13°2804 
 3205  14°0068 
 0817  15°1039 
 6°3585  16°8024
 4617  17°5670 
 0713  18°8922 
 1874  19°5026 
 10°5735 20°2712 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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