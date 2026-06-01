La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fijó un nuevo aumento salarial para las empleadas domésticas donde, además de los sueldos, se decidió qué pasará con el bono en junio 2026.

Tras el encuentro que reunió a las cámaras patronales y los sindicatos, se informó el esquema de aumentos estructurado en cuatro tramos que marcarán el ritmo de los ingresos hasta el inicio del segundo semestre del año.

De esta forma, se acordó el incremento, la incorporación del bono al salario y también los trabajadores podrán prever cuánto cobrarán por el aguinaldo en junio de 2026.

Paritaria: cómo será el cronograma de aumentos para las empleadas domésticas

De acuerdo con lo pactado, el cronograma de aumentos quedó establecido de la siguiente manera:

1,8% de aumento en abril

1,6% de aumento en mayo

1,5% de aumento en junio

1,4% de aumento en julio

El incremento correspondiente a mayo se calcula sobre los salarios ya actualizados de abril, por lo que el ajuste tendrá carácter acumulativo.

Además, se dispuso la incorporación a los salarios básicos del 50% (es decir, $ 10.000) de la suma no remunerativa que había sido otorgada durante el mes de marzo de 2026.

Este primer traslado impactará en las liquidaciones de abril, mientras que el 50% restante ($ 10.000) se integrará de forma definitiva a los básicos en el mes de julio.

Entre abril y junio, ese 50% que aún no se incorporó al básico se debe seguir pagando como suma no remunerativa, hasta su absorción definitiva en julio.

Las empleadas domésticas verán un nuevo aumento.

Aumento para empleadas domésticas: cuánto cobro en junio 2026 y cómo quedan las escalas

Las escalas para el mes del junio 2026 quedan conformadas del siguiente modo:

Cuándo se paga el aguinaldo de las empleadas domésticas

La legislación laboral argentina establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 30 de junio de 2026. Como esa fecha cae martes, los empleadores deberán realizar el pago antes de esa jornada.

Sin embargo, hay un margen de hasta cuatro días hábiles adicionales, por lo que el depósito podría concretarse como máximo hasta el lunes 6 de julio.

Aguinaldo de empleadas domésticas: cuánto cobro en junio de 2026

El medio aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo cobrado entre enero y junio. Si la persona trabajó menos tiempo, se le da un pago proporcional.

Tomando como ejemplo a una trabajadora doméstica que cumple tareas generales en mayo, los montos quedarían de esta forma:

Tareas generales

Con retiro: salario de $ 435.201 / aguinaldo de $ 217.600

Sin retiro: salario de $ 481.109 / aguinaldo de $ 240.554

¿Qué extras se cobran tras la paritaria?

Además de los montos mínimos, las trabajadoras del sector tienen derecho a estos adicionales:

Antigüedad : 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos extras se calculan sobre el salario vigente y deben incluirse todos los meses en el recibo.