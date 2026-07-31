El exministro de Economía, Hernán Lacunza, analizó este viernes el escenario político y económico actual, haciendo hincapié en el futuro del PRO de cara a las próximas elecciones y en las recientes medidas anunciadas por el Gobierno.

Durante una entrevista con Urbana Play, el economista abordó la reorganización de su espacio político, respaldó una posible postulación del expresidente Mauricio Macri y destacó la iniciativa de Javier Milei vinculada a la prohibición de la emisión monetaria para financiar al Tesoro.

En relación al posicionamiento de su partido frente a La Libertad Avanza, Lacunza remarcó la necesidad de recuperar los valores propios del espacio y marcar matices con el oficialismo.

“Estamos en la búsqueda de la confluencia de esa identidad que se ha desdibujado en los últimos años. Estamos tratando de volver a ponerle un perímetro”, señaló, para luego advertir que “es mejor que el PRO tenga una oferta independiente, con algunas afinidades sobre todo económicas con el Gobierno, pero con unas diferencias sobre todo institucionales, políticas y republicanas”.

Sobre el armado electoral y los nombres que podrían liderar esa oferta independiente, el exfuncionario fue consultado directamente sobre la figura de Mauricio Macri y no dudó en avalar su liderazgo dentro de un marco de construcción colectiva.

“Hablar de una posible candidatura mía es parte de una propuesta orgánica, partidaria, porque me parece que los arrestos individuales no suman”, enfatizó. Acto seguido, profundizó sobre el rol del fundador del partido: “Lo charlamos, y por supuesto que el candidato también puede ser él. Si en algún momento lo define, buenísimo. Cuantas más alternativas haya, mejor. Y después que vaya el mejor”, dijo sobre una posible interna con Macri.

Lacuna sobre la reforma del BCRA: “Es un proyecto muy razonable”

En el plano estrictamente económico, Lacunza dedicó un tramo del reportaje a evaluar la propuesta que el presidente Javier Milei anunció recientemente para modificar la carta orgánica del Banco Central (BCRA), la cual busca penalizar la emisión monetaria destinada a cubrir el déficit del Tesoro.

El exministro consideró que la idea va en línea con las bases fundamentales que necesita el país para estabilizarse y salir de sus crisis recurrentes, apoyando el concepto de frenar la asistencia monetaria de forma definitiva.

“Tener equilibrio fiscal, no darle a la maquinita y estar abiertos al mundo es el trípode sobre el cual cualquier partido serio debería apoyarse”, afirmó categóricamente, mostrando su sintonía con el objetivo de erradicar la emisión.

En la misma línea se expresó en sus redes sociales, donde felicitó al mandatario por la iniciativa.

“Lo felicito Presidente Javier Milei. El proyecto del Banco Central es muy razonable. Por fin estamos de acuerdo”, remarcó, y enumeró otros tres puntos que argumentan su posición frente a la iniciativa.

“Primero, no había que cerrar el Banco Central, sino preservarlo de políticos insaciables. Segundo, no había que dolarizar, sino construir una moneda propia creíble. Y tercero, en 2019 el reperfilamiento fue la mejor opción: como dice su proyecto, prohibir darle a la maquinita para financiar al Gobierno. Porque es inflación que pagan los pobres y la clase media. O híper. El desafío será nunca volver a ese dilema”, cerró.