El boom de la inteligencia artificial no deja de ofrecer oportunidades más allá de las acciones tradicionales de Wall Street.

Mientras Nvidia y Palantir concentran buena parte de la atención del mercado, otras compañías vinculadas con los centros de datos, las memorias, la fabricación de semiconductores y la ciberseguridad registraron subas extraordinarias durante 2026.

Para los inversores argentinos, parte de este universo está disponible a través de Cedear, instrumentos que permiten posicionarse en compañías internacionales desde una cuenta local y cuyo precio incorpora tanto el movimiento de la acción subyacente en dólares como la evolución del contado con liquidación.

Sin embargo, el fuerte rally obliga a ser selectivos. La recomendación de los especialistas no pasa por perseguir precios después de las subas, sino por esperar correcciones, ingresar de manera escalonada y limitar el peso de las posiciones de mayor volatilidad dentro de la cartera.

El activo que sube más de 400%

La principal ganadora de esta selección es SanDisk (SNDK), cuya acción acumula una suba de 423,82% en lo que va del año.

La compañía opera en el negocio de las memorias flash y las soluciones de almacenamiento, dos segmentos que se beneficiaron directamente por la expansión de los centros de datos y la demanda asociada con la inteligencia artificial.

La acción tuvo una escalada acelerada durante el segundo trimestre, aunque luego también mostró la otra cara de las apuestas de alto beta: desde sus máximos recientes llegó a registrar correcciones significativas. Esa volatilidad refleja que buena parte de las expectativas favorables ya fue incorporada al precio.

En su última presentación, SanDisk reportó ingresos por u$s 5.950 millones, mientras que su unidad vinculada con centros de datos creció 233%.

Además, la compañía proyectó ingresos de entre u$s 7.750 millones y u$s 8.250 millones, acompañados por una mejora de los márgenes.

La tesis de inversión combina, por lo tanto, un crecimiento operativo muy fuerte con un riesgo elevado.

Una desaceleración del gasto en centros de datos, la pérdida de algún contrato relevante o una guía inferior a la esperada podría provocar una toma de ganancias considerable.

Por ese motivo, los expertos recomiendan adquirir el activo de manera escalonada y mantener una exposición acotada. Otra alternativa es esperar la presentación de resultados prevista para el 5 de agosto, dado que el balance podría definir si la compañía cuenta con fundamentos suficientes para sostener el rally.

La otra gran ganadora de las memorias para IA

Micron Technology (MU) también sobresale dentro del grupo. La acción acumula un avance de 196,37% durante 2026, impulsada por la creciente demanda de memorias utilizadas en servidores, centros de datos y aceleradores de inteligencia artificial.

La compañía fabrica soluciones de memoria y almacenamiento, entre ellas chips DRAM, NAND y memorias de alto ancho de banda. Estas últimas se convirtieron en un componente estratégico para el funcionamiento de los procesadores utilizados en aplicaciones de IA.

Micron informó ingresos acumulados por u$s 41.400 millones y mantiene un programa de inversiones destinado a ampliar su capacidad tecnológica y desarrollar nuevos productos.

Las perspectivas señaladas por los analistas apuntan a que los ingresos podrían aproximarse a u$s 50.000 millones en el próximo período considerado.

A pesar de sus fundamentos favorables, el papel tampoco está exento de riesgos. La industria de las memorias es cíclica y puede sufrir fuertes ajustes cuando la oferta crece más rápido que la demanda.

Después de una suba cercana al 200%, una sobreoferta o una desaceleración del capex tecnológico podría presionar tanto los precios de los productos como los márgenes de la compañía.

Una apuesta al ciclo de semiconductores

Applied Materials (AMAT) presenta un perfil diferente. Su acción gana 87,87% en el año y ofrece exposición a la industria de semiconductores sin depender directamente de la cotización de las memorias.

La compañía produce equipos, servicios y tecnologías utilizados por los fabricantes de chips y pantallas. Su principal motor es el aumento de las inversiones destinadas a fabricar semiconductores más avanzados, una tendencia reforzada por la expansión de la inteligencia artificial.

Esta posición dentro de la cadena de valor le permite beneficiarse del incremento del capex de los grandes fabricantes. Según el consenso señalado por los especialistas, la acción todavía podría ofrecer un potencial adicional cercano al 25%.

No obstante, Applied Materials también está expuesta a una eventual reducción de las inversiones de las empresas tecnológicas, a las restricciones comerciales sobre la venta de equipamiento avanzado y a una postergación de nuevos proyectos de fabricación.

Ciberseguridad: la contracara del boom de la IA

La cuarta compañía destacada es CrowdStrike (CRWD), especializada en ciberseguridad y protección de dispositivos, redes e infraestructura corporativa. Su acción acumula una ganancia de 56,30% en 2026.

La empresa reportó ingresos por u$s 1.390 millones, un crecimiento interanual de 26%. Además, completó recientemente un split de acciones, una operación que redujo el precio nominal de cada papel y favoreció un mayor volumen de negociación, aunque sin modificar el valor económico de la compañía.

La tesis de inversión se apoya en que la adopción de inteligencia artificial también amplía la superficie de ataque de las empresas. Cuantos más procesos, datos y sistemas se digitalizan, mayor es la necesidad de invertir en herramientas de protección.

En este escenario, la ciberseguridad comienza a ser considerada una infraestructura crítica para el desarrollo de la IA. El principal riesgo es la valuación alcanzada después del rally, además de la fuerte competencia dentro del sector.

Qué estrategia recomiendan después del rally

Aunque los fundamentos son favorables, los especialistas consideran que la estrategia más prudente es evitar compras agresivas en los niveles actuales.

Piedad Ortiz, economista y MBA en Finanzas, señala en charla con El Cronista que, tras subas tan pronunciadas, resulta clave priorizar una adecuada gestión del riesgo y evitar perseguir precios, privilegiando ingresos escalonados y una cartera diversificada.

La alternativa recomendada es esperar una corrección de entre 10% y 15% o evaluar el ingreso después de las próximas presentaciones de resultados.

Para los perfiles agresivos, la entrada escalonada permite reducir el riesgo de quedar sobreexpuestos inmediatamente antes de una toma de ganancias. En particular, los activos de mayor beta deberían ocupar una proporción menor dentro de una cartera diversificada.