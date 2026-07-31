Con una cosecha de maíz que se perfila como récord, pero con un retraso de entre el 18% y el 20% en la recolección por el exceso de humedad, el “Súper Niño” vuelve a poner al clima en el centro de las decisiones del campo.

Después de varios años marcados por la sequía, el nuevo ciclo húmedo mejora las perspectivas productivas del agro argentino, aunque también encarece la cosecha , dificulta la siembra y aumenta el riesgo de inundaciones y enfermedades en los cultivos.

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