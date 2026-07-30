Reforma del BCRA: el fracaso de Macri, las propuestas en Diputados y el desafío que enfrenta Milei
El Presidente presentará una iniciativa para modificar la Carta Orgánica y limitar el financiamiento monetario al Tesoro. El último intento integral, impulsado por Cambiemos en 2019, quedó trabado en el Senado. Ahora, un sector de la oposición busca aprovechar el debate para darle al Congreso poder de remoción sobre las autoridades del BCRA.
El Gobierno busca prohibir la asistencia monetaria del BCRA al Tesoro, reforzar la autonomía de la entidad y redefinir su misión. La iniciativa reabre el debate sobre el rol que debe tener y expone el cambio de postura del Presidente