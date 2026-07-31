Milei lanzó el nuevo BCRA: no será más una caja del Ejecutivo y blinda al directorio

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se refirió a los dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre Javier Milei y pidió que “dé un paso al costado”.

La vicepresidenta aseguró ayer que el Presidente tiene “persecuciones imaginarias” y manifestó en redes sociales una “genuina preocupación por su estado”.

“Son un disparate”, dijo Santilli esta mañana sobre las declaraciones. “Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, planteó en duros términos durante una entrevista con Radio Mitre.

Para el funcionario, esas expresiones son “agravios impropios de una persona que acompañó al presidente en la fórmula”.

“En vez de apoyar al Gobierno, en vez de ayudar a sacar el país adelante, siempre pone palos en la rueda; un disparate”, cuestionó el jefe de Gabinete.

La dura crítica de Villarruel a Milei: “Tengo genuina preocupación por su estado”

La polémica con la vicepresidenta se reavivó el ayer, horas antes de la cadena nacional en que Milei presentó el proyecto de reforma del Banco Central (BCRA).

Fue a través de un mensaje de X, donde Victoria Villarruel afirmó que “tiene una genuina preocupación por su estado” y advirtió sobre las “persecuciones imaginarias” que el mandatario comparte en redes sociales.

El conflicto se disparó luego de que Milei replicara un tuit de Lilia Lemoine, que apuntó a un supuesto vínculo político entre Villarruel y Marcela Pagano, exintegrante del bloque de La Libertad Avanza.

Lemoine acusó a ambas figuras de intentos de promover un juicio político contra el presidente, de compartir asesores y de haberse acercado al peronismo.

“Son como Rusia e Irán... finjen ser enemigos pero son socios contra Occidente (...) El alineamiento Villarruel - Pagano - Kicillof es cada vez más obvio“, apuntó la legisladora cercana a Milei.

“¿Esta locura galopante la retwitteo el presidente? Parece contagioso el delirio“, respondió la titular de la Cámara Alta en un comentario de la publicación.

Inmediatamente, la vicepresidenta sumó otro cuestionamiento y lanzó: “El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo”.

Luego, Villarruel redobló la apuesta y escribió: “Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".