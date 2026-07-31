Calendario de pago ANSES | Cuándo cobro en agosto según mi DNI y de cuánto será el aumento de las prestaciones

ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales . Además, el organismo previsional aplicará un aumento del 1,89% en todas las prestaciones, en línea con la actualización mensual basada en la inflación.

En este contexto, millones de beneficiarios de jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, Pensiones No Contributivas (PNC), asignaciones familiares y prestación por desempleo ya pueden consultar la fecha exacta de cobro según la terminación de su DNI .

El incremento surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que fue del 1,9% , y se reflejará en los haberes que se abonarán durante agosto.

Calendario ANSES agosto 2026: cuándo cobran jubilados, AUH y pensionados

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminado en 0: 10 de agosto

DNI terminado en 1: 11 de agosto

DNI terminado en 2: 12 de agosto

DNI terminado en 3: 13 de agosto

DNI terminado en 4: 14 de agosto

DNI terminado en 5: 18 de agosto

DNI terminado en 6: 19 de agosto

DNI terminado en 7: 20 de agosto

DNI terminado en 8: 21 de agosto

DNI terminado en 9: 24 de agosto

millones de beneficiarios de jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, Pensiones No Contributivas (PNC), asignaciones familiares y prestación por desempleo ya pueden consultar la fecha exacta de cobro según la terminación de su DNI.

Por su parte, quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo cobrarán según el siguiente esquema:

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto

Las fechas para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) coinciden con el calendario de jubilaciones mínimas, comenzando el 10 de agosto y finalizando el 24 de agosto según la terminación del documento.

ANSES: fechas de pago de PNC, desempleo y otras asignaciones

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

La Prestación por Desempleo tendrá este cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

En tanto, las Asignaciones de Pago Único por nacimiento, matrimonio y adopción se abonarán entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre, mientras que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles del 10 de agosto al 11 de septiembre, sin importar la terminación del DNI.

Para conocer la fecha y el lugar exacto de cobro, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial de ANSES con su número de CUIL o de beneficio y consultar la información actualizada.

Con el calendario ya confirmado, los titulares de prestaciones sociales pueden organizar sus ingresos y prever el impacto del aumento del 1,89% en sus haberes de agosto.