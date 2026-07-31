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ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Además, el organismo previsional aplicará un aumento del 1,89% en todas las prestaciones, en línea con la actualización mensual basada en la inflación.
En este contexto, millones de beneficiarios de jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, Pensiones No Contributivas (PNC), asignaciones familiares y prestación por desempleo ya pueden consultar la fecha exacta de cobro según la terminación de su DNI.
El incremento surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que fue del 1,9%, y se reflejará en los haberes que se abonarán durante agosto.
Calendario ANSES agosto 2026: cuándo cobran jubilados, AUH y pensionados
Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobrarán en las siguientes fechas:
- DNI terminado en 0: 10 de agosto
- DNI terminado en 1: 11 de agosto
- DNI terminado en 2: 12 de agosto
- DNI terminado en 3: 13 de agosto
- DNI terminado en 4: 14 de agosto
- DNI terminado en 5: 18 de agosto
- DNI terminado en 6: 19 de agosto
- DNI terminado en 7: 20 de agosto
- DNI terminado en 8: 21 de agosto
- DNI terminado en 9: 24 de agosto
Por su parte, quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo cobrarán según el siguiente esquema:
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto
Las fechas para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) coinciden con el calendario de jubilaciones mínimas, comenzando el 10 de agosto y finalizando el 24 de agosto según la terminación del documento.
ANSES: fechas de pago de PNC, desempleo y otras asignaciones
Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) cobrarán de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
La Prestación por Desempleo tendrá este cronograma:
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
En tanto, las Asignaciones de Pago Único por nacimiento, matrimonio y adopción se abonarán entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre, mientras que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas estarán disponibles del 10 de agosto al 11 de septiembre, sin importar la terminación del DNI.
Para conocer la fecha y el lugar exacto de cobro, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial de ANSES con su número de CUIL o de beneficio y consultar la información actualizada.
Con el calendario ya confirmado, los titulares de prestaciones sociales pueden organizar sus ingresos y prever el impacto del aumento del 1,89% en sus haberes de agosto.