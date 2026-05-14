El exministro de Economía, Hernán Lacunza, evaluó la gestión económica del gobierno de Javier Milei y advirtió que, si bien el programa fiscal mostró resultados, persisten vulnerabilidades en el frente cambiario y de reservas. El exfuncionario reconoció avances concretos como la baja de la inflación, que pasó del 200% al 30% anual, y destacó también la estabilidad del tipo de cambio en torno a los $ 1400 y la caída del riesgo país desde los 2500 puntos hasta los 600. “El tipo de cambio está en $ 1400, estable hace varios meses; puede tener un rango de variación pero no va a ser $ 2500“, afirmó Lacunza en una entrevista con Radio Rivadavia, así como también descartó un retorno del riesgo país a 2000 puntos. Sin embargo, Lacunza encendió señales de alerta. "Empezaron a crujir luces amarillas por el lado de la actividad y el empleo", advirtió. Y citó como sectores rezagados como la construcción, el textil y parte de la industria manufacturera. El economista subrayó que los sectores con mejor desempeño se concentran en el interior del país (agro, energía y minería), lo que eso genera asimetrías regionales. “La macro no es nada más que la estabilidad. Es estabilizar y crecer y tener capacidad de generar empleo. Eso tiene luces amarillas, que no son rojas, pero hay que agarrarlas a tiempo para que no se conviertan en rojas", advirtió. Lacunza fue crítico sobre la acumulación de divisas. Si bien valoró que el Banco Central comprara más de u$s 7000 millones en los primeros meses del año, advirtió que solo u$s 2000 millones engrosaron las reservas netas. “El resto se va en otras cosas. Parece un ritmo insuficiente para llegar al año que viene con reservas neutras”, indicó. Y agregó que un tipo de cambio demasiado bajo agrava el problema al estimular el turismo al exterior y las importaciones. “Si el tipo de cambio es demasiado bajo nos vamos más el que puede a Miami, Uruguay o a Brasil que a Pinamar, Villa Gesell y Mar del Plata”, ejemplificó. De cara a las elecciones presidenciales de 2027, Lacunza descartó escenarios de crisis pero alertó sobre tensiones financieras. "No va a haber default ni corralito ni hiperinflación ni una devaluación descontrolada“, afirmó. No obstante, el economista advirtió que la competencia electoral generará presión sobre el mercado de cambios. “Muchos ahorristas van a preferir resguardar sus ahorros en mayor proporción en dólares que en pesos”, proyectó, y recordó que ese fenómeno ya ocurrió en las elecciones de 2025, cuando en ciertos meses los ahorristas compraron entre u$s 4.000 y u$s 5.000 millones. “Hay que estar preparado para eso”, insistió. Y planteó que la respuesta tiene dos vías: acumular más reservas y calibrar el tipo de cambio para racionar por precio la demanda de divisas. “Entrar a un año electoral con reservas escuálidas y con un tipo de cambio demasiado bajo es demasiado riesgoso. Es jugar al fleje, ¿sí? Y cuando uno juega al fleje en tenis entra, entra, entra, pica afuera y sonamos. Los programas económicos tienen que ser prudentes, tener coberturas", concluyó.