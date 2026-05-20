El exministro de Economía, Hernán Lacunza, analizó la sostenibilidad del programa cambiario actual y advirtió por los riesgos de mantener un dólar barato. Para el especialista, actualmente el precio del tipo de cambio desalienta el ingreso al mercado legal de los ahorros que están fuera del sistema financiero formal.

“Eso no va a funcionar, la gente va a transparentar y a sincerar si le conviene, pero no porque no pague impuestos sino porque le convenga sacar los dólares del colchón. Y si piensa que el dólar está barato no los va a sacar“, dijo en una entrevista con Cenital.

En este sentido, Lacunza planteó que el Gobierno se enfrenta a una decisión incómoda: mantener la inflación en niveles bajos a costa del empleo, o permitir un ajuste en el dólar para ganar competitividad. “Estamos hablando de tomar medidas para que el tipo de cambio deje de bajar y sea más competitivo para acompañar la inflación por lo menos”, señaló.

Incluso sugirió que el Banco Central tiene margen para actuar y fijar un nuevo piso cambiario. “Si un día el BCRA dice ‘compro un dólar a $ 1500′, listo, ya lo subió, Ya le puso un piso“, ejemplificó, y destacó que este movimiento no requiere de cambios normativos.

Lacunza y una advertencia sobre el dólar en 2027: “No entres al año electoral con...”

“Me parece que este modelo una virtud que tiene es que no hay apocalipsis a lo argentino de corralito, default, devaluación descontrolada, ni hiperinflación“, consideró Lacunza.

Y sumó: “Entonces, el auto no cae al precipicio, pero si puede haber una banquina, que probablemente sea insuficiente para ganar una elección. Entonces evitemos la banquina", opinó el exfuncionario.

De cara al 2027, el diagnóstico de Lacunza es contundente: “No entres a un año electoral con el tipo de cambio bajo y sin reservas porque vas a bailar”. El economista recordó que en Argentina los años de elecciones disparan la dolarización de carteras por la incertidumbre y el riesgo político.

En esa línea, el economista puso el foco en un dato: en los últimos 12 meses, los argentinos pasaron de pesos a dólares una cifra cercana a los 38.000 millones. Ante este volumen de demanda, remarcó que el régimen actual no es lo suficientemente robusto para enfrentar una dolarización electoral si no cuenta con un colchón de reservas sólido.

“No entrés indefenso porque con equilibrio fiscal también te corren. El año pasado nos sacó la cabeza de abajo del agua (Scott) Bessent a último momento", insistió y concluyó que la clave es “construir las barreras defensivas” para mejorar el precio del tipo de cambio y la cantidad de reservas.

¿Qué va a pasar con el dólar en 2026? La proyección del mercado

En principio, los analistas de Focus proyectan un corrimiento constante de la divisa hacia fin de año: según el relevamiento, el consenso del mercado espera que el tipo de cambio oficial cierre 2026 en $ 1699,2 por dólar. Para 2027, la divisa estadounidense alcanzaría los $ 1956,6.

Así, los especialistas concuerdan que el tipo de cambio que mantendrá su sendero de depreciación administrada durante 2026.

Por su parte, en la último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente al mes de abril de 2026, los principales analistas del sector financiero ajustaron a la baja sus pronósticos sobre el rumbo del tipo de cambio.

Así, el informe, que agrupa las proyecciones de las consultoras y entidades bancarias más influyentes del país, revela una expectativa de mayor calma cambiaria frente a los sondeos previos.

En el corto plazo, la mediana de las proyecciones ubica al tipo de cambio nominal en $ 1410 por dólar para el promedio de mayo de 2026. Este dato representa una corrección a la baja significativa para la divisa, ya que la ubica $39 por debajo del relevamiento previo.

De cara al cierre del año, el consenso de los analistas encuestados por el BCRA pronostica que el tipo de cambio nominal cotizará a $ 1676 por dólar para diciembre de 2026.