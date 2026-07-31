En esta noticia Los planes de Mindlin

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió a Marcelo Mindlin, el empresario dueño de Pampa Energía. Y aprovechó la ocasión para anunciar dos aprobaciones de proyectos que ingresarán en el beneficio de los RIGI.

Uno de ellos es la planta de fertilizantes de Pampa Energía, que tendrá una inversión de u$s 2700 millones . Será la más grande de América latina, según anunciaron en la compañía.

La construcción de la planta demandará más de 3500 puestos de trabajo. “Este proyecto de alto impacto agregará valor al gas natural al producir urea granulada que es un insumo crítico para el agro. El impacto positivo en divisas superará los u$s 800 millones anuales ”, explicó Caputo.

También se aprobó el proyecto de ampliación de Compañía MEGA, que invertirá u$s 360 millones para aumentar en 1500 toneladas por día su capacidad de producción de líquidos de gas natural: exportará u$s 190 millones al año.

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Con estos proyectos, el RIGI ya totaliza 23 proyectos aprobados por el Comité Evaluador, por una inversión comprometida de u$s 49.000 millones.

Los planes de Mindlin

“La estabilidad jurídica e impositiva que brinda el RIGI nos permite acceder al financiamiento externo necesario para concretar inversiones récord. Los cuatro principales proyectos de Pampa y TGS suman casi u$s 11.000 millones de inversión para transformar el potencial del gas de Vaca Muerta en nuevos empleos y más divisas para la Argentina”, explicó Marcelo Mindlin en un comunicado.

Celeste Alonso

Pampa tiene una cartera de proyectos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta y la infraestructura energética, con detalles sobre capacidad, inversión (CAPEX) y plazos de ejecución. Entre ellos se destacan.

-Transportadora de Gas del Sur (TGS) ampliará el Gasoducto Perito Moreno (GPM), incorporando una capacidad adicional de 14 millones de metros cúbicos por día (MMm³/d). La inversión prevista es de u$s 700 millones y el inicio de operaciones está programado para el invierno de 2027.

También desarrolla un proyecto para el procesamiento, fraccionamiento, almacenamiento y exportación de líquidos del gas natural (LGN). El desembolso estimado asciende a u$s 3000 millones.

Pampa Energía impulsa el proyecto Fértil Pampa, una planta destinada a producir 2,1 millones de toneladas anuales de urea . La iniciativa demandará una inversión de u$s 2700 millones y comenzará a operar hacia fines de 2029.

También avanza con el desarrollo de Rincón de Aranda, un proyecto orientado a la producción de petróleo, que contempla inversiones por u$s 4500 millones y actualmente se encuentra en desarrollo.