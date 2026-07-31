Buenos Aires volvió a brillar en el mapa gastronómico mundial. El jueves 30 de julio, en el Hotel Faena, la Ciudad celebró a los restaurantes y chefs porteños reconocidos por la Guía MICHELIN 2026. Fueron 58 los distinguidos en total.

La noche reunió a lo más selecto de la escena culinaria local. Estuvieron el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. También asistieron el Ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi, y referentes del sector.

El broche de la velada lo pusieron las estrellas. Cinco restaurantes fueron distinguidos este año con Estrella MICHELIN. Aramburu se llevó el máximo galardón, con dos estrellas. Es la distinción más alta de toda la escena porteña.

Con una estrella, en tanto, quedaron Don Julio, Trescha y Crizia. A ese grupo se sumó una gran novedad de la edición 2026: Han, el restaurante del chef Pablo Park, ubicado en Villa Crespo, debutó directamente con una estrella.

La lista no terminó ahí. Once restaurantes recibieron el Bib Gourmand, la categoría que premia la mejor relación entre calidad y precio. Entre ellos aparecen Ácido, Ajo Negro, Anafe, Bis Bistró, Caseros, Chuchú, Garabato Bistró, La Alacena Trattoria, Mengano, MN Santa Inés y Reliquia.

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A esa selección se sumaron 42 establecimientos recomendados, con una diversidad de estilos notable. Hubo lugar para la parrilla clásica y la alta cocina, para la cocina de autor y las mesas de barrio, y para las propuestas más contemporáneas de la Ciudad.

Entre los recomendados figuraron nombres como Anchoíta, Casa Cavia, El Preferido de Palermo, Mishiguene, Narda Comedor, Niño Gordo, Osaka Buenos Aires y Uni Omakase, entre muchos otros que completaron el listado.

La Guía también distinguió el trabajo detrás de cada mesa. Aramburu recibió el MICHELIN Guide Service Award, por la excelencia en el servicio, en la figura de Nicolás Cordeiro. Casa Cavia, por su parte, se llevó el MICHELIN Guide Exceptional Cocktail Award, de la mano de Flavia Arroyo.

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Jorge Macri fue el encargado de abrir los discursos de la noche. “Es un honor poder acompañar a tanto talento. Para nosotros, el turismo y la gastronomía son motores fundamentales del desarrollo”, aseguró el Jefe de Gobierno porteño.

El mandatario porteño remarcó, además, el impacto económico del reconocimiento. “Generan puestos de trabajo y fortalecen la marca Ciudad a nivel global. Cada restaurante que brilla, cada estrella que se entrega y cada recomendación de la Guía atrae miradas e inversiones”, agregó Macri.

Valentín Díaz Gilligan, presidente de Visit Buenos Aires y del Ente de Turismo porteño , también tomó la palabra. “Cada reconocimiento de la Guía MICHELIN reafirma que Buenos Aires es un destino gastronómico de excelencia”, sostuvo.

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Díaz Gilligan destacó, también, el trabajo detrás de esa continuidad. “Nuestra presencia y permanencia en esta prestigiosa Guía responde a una visión clara y un trabajo continuo de los diferentes sectores, orientado a fortalecer la competitividad global de nuestro destino”, afirmó.

La directora ejecutiva de Visit Buenos Aires, Karina Perticone , sumó su mirada sobre la importancia del sector. “La gastronomía porteña es uno de los pilares de la estrategia de posicionamiento internacional de la Ciudad de Buenos Aires”, señaló.

Perticone remarcó, además, el trabajo articulado con los privados. “Trabajamos junto al sector privado para promover la excelencia de nuestra oferta gastronómica en los principales mercados del mundo”, explicó la funcionaria durante su discurso.

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Todos los chefs y restaurantes distinguidos coincidieron en un mismo mensaje. Agradecieron el compromiso de la Ciudad para garantizar la continuidad de la Guía MICHELIN en la Argentina. El reconocimiento llegó tras años de trabajo del sector para consolidar a Buenos Aires como destino.

La velada cerró con una recepción especial. Chefs, cocineros y equipos de sala compartieron un brindis junto a la comunidad gastronómica porteña. Fue el broche perfecto para una noche pensada para celebrar el talento culinario local.

La entrega de placas funcionó como el gesto simbólico de la jornada. Cada restaurante podrá exhibir esa distinción con orgullo en su salón. Es, también, una carta de presentación ante comensales locales y turistas de todo el mundo.

Con esta nueva edición, Buenos Aires reafirma su lugar entre las grandes capitales gastronómicas. Entre parrillas, mesas de autor y propuestas de vanguardia, la Ciudad sigue sumando motivos para que el mundo la elija como destino de sabor.