REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy viernes 31 de julio cotiza a $ 1460 para la compra y $ 1510 para la venta en las pantallas del Banco Nación en la cuarta rueda de la semana.

La divisa acumula una suba de $ 10 en lo que va de julio (inició el mes a $ 1500). En junio, vale recordar, aumentó $ 70 (4,6%). En tanto, se mantiene $ 30 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

Por su parte, el dólar mayorista quedó a $ 1457,1 para la compra y $ 1507 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1843,63.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante julio los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,1% correspondiente al dato del IPC de mayo.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se sitúa en $ 1963 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue hoy viernes 31 de julio cotiza a $ 1545 para la compra y $ 1565 para la venta.

Así, el paralelo acumula una suba de $ 55 en lo que va de julio, que se suman a los $ 85 (5,94%) que ganó durante junio. Además, se ubica $ 35 por encima del valor con el que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

La brecha entre el blue y el oficial es de 3,64%.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. Este miércoles la entidad adquirió u$s 117 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, las reservas totales se ubican en u$s 49.001 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 31 de julio

El dólar oficial hoy viernes 31 de julio se ubica a $ 1510 para la venta. Banco por banco, los precios son: