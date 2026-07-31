La cadena nacional en la que Javier Milei anunció el envío al Congreso de una reforma para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, junto con otros cambios institucionales, no tardó en generar repercusiones. Economistas, dirigentes políticos, sindicalistas y centros de estudio salieron a cuestionar distintos aspectos de la iniciativa, desde la viabilidad jurídica del proyecto hasta el alcance de las modificaciones propuestas.

Uno de los primeros en reaccionar fue el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, quien desestimó los anuncios realizados por Milei durante la cadena nacional y calificó la reforma como una maniobra sin efectos permanentes. El dirigente peronista sostuvo que los cambios propuestos pueden ser modificados por una futura ley, cuestionó el diagnóstico económico del Presidente y aseguró que el Gobierno busca desviar la atención de la situación económica.

🔴MORENO SOBRE LA CADENA NACIONAL DE MILEI: TODO HUMO 30/07/26



🗣️"Decidió correrse del tema de la dolarización porque va a fortalecer el peso. Era una bestia antes cuando decía que iba a romper el BCRA y ahora lo reconoce y hace otra bestialidad que es no entender la política… https://t.co/TPxBC0KUg2 pic.twitter.com/lxKxc2YTcr — mattsalic (@mattsalic) July 30, 2026

En contraste, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Santurio, respaldó la iniciativa y defendió la necesidad de avanzar con una reforma del Banco Central. A través de sus redes sociales, el legislador vinculó la iniciativa con la historia inflacionaria del país y sostuvo que recuperar el valor de la moneda también implica dar una “batalla cultural”, en línea con el mensaje que transmitió el Presidente durante la cadena nacional.

UNA CIFRA DE 20 DÍGITOS



12.819.532.788.614.400.000%. Sí, no es un error de tipeo.



Es la inflación acumulada desde la creación del Banco Central.



Recupetar la moneda también es dar la batalla cultural. pic.twitter.com/1ujQRo0qxZ — Santiago Santurio 🇦🇷 (@Turios) July 30, 2026

El economista Diego Giacomini, por su parte, cuestionó tanto el contenido del proyecto como la forma elegida por el Gobierno para presentarlo. En ese sentido, puso el foco en que la reforma fuera anunciada mediante una cadena nacional encabezada por el propio Presidente y con la participación de funcionarios que, según sostuvo, impulsaron políticas monetarias que ahora buscan modificar.

Hay cosas importantes de teoría monetaria a discutir. Ahora bien, que la reforma se anuncie en cadena nacional, lo haga el PEN, este el actual presidente del Central, los ministros, y dos de ellos sean ex presidentes que cobraron impuesto inflacionario a lo loco: desopilante. pic.twitter.com/aXRxSwmr3c — Diego Giacomini (@GiacoDiego) July 30, 2026

En respaldo a los anuncios, la dirigente liberal Karen Reichardt celebró la decisión del Gobierno de avanzar con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En sus redes sociales sostuvo que la iniciativa representa un cambio histórico para el país y la vinculó con el objetivo de fortalecer la moneda y recuperar el crecimiento económico.

🇦🇷 |Frente a esta pasión expropiatoria de la alta política, decidimos poner fin a 91 años de historia y me reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a cinco premisas fundamentales"



Argentina VOLVERÁ a ser potencia 💪🇦🇷 pic.twitter.com/t9CGavUtLM — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) July 31, 2026

En la misma línea se expresó el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, quien destacó las tres reformas estructurales anunciadas por el Presidente —la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, del mercado de capitales y del mercado de seguros— y sostuvo que esas iniciativas apuntan a dejar atrás décadas de utilización de la política monetaria para financiar al Estado y consolidar un modelo basado en la estabilidad económica.

El presidente @JMilei anunció el envío al Congreso de tres reformas estructurales:



• Reforma de la Carta Orgánica del BCRA.

• Reforma del mercado de capitales.

• Reforma del mercado de seguros.



Con estas iniciativas, el Gobierno avanza hacia el fin de 91 años de manipulación… https://t.co/AQwZXtBMnG — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) July 30, 2026

Desde la oposición dialoguista también hubo reacciones, aunque con una mirada diferente. El diputado nacional Maximiliano Ferraro afirmó que el objetivo de fortalecer la independencia del Banco Central puede ser compartido, pero advirtió que la iniciativa del Gobierno presenta inconsistencias institucionales y que, sin cambios en el régimen de los decretos de necesidad y urgencia, las reformas podrían revertirse con facilidad.

PARA BLINDAR AL BANCO CENTRAL HAY QUE TERMINAR CON LOS DNU’S



Más allá de una nueva grandilocuencia del Presidente, hay dos cosas que me gustaría señalar sobre el anuncio hecho por cadena nacional.



La primera es que no alcanza solo con reformar la Carta Orgánica si no se le… — maxi ferraro (@maxiferraro) July 31, 2026

El análisis técnico que cuestionó la reforma del Banco Central

Entre las primeras repercusiones apareció un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que cuestionó uno de los ejes centrales de la reforma: la decisión de limitar el mandato del Banco Central exclusivamente a la preservación del valor de la moneda. Según el trabajo, los bancos centrales con objetivos únicos son una excepción a nivel internacional y la mayoría de las autoridades monetarias combinan la estabilidad de precios con metas vinculadas al empleo, el crecimiento económico, la estabilidad financiera o el funcionamiento de los sistemas de pago.

El documento menciona como ejemplos a Estados Unidos, Brasil, México, Uruguay, Inglaterra y la Unión Europea, cuyos bancos centrales contemplan mandatos múltiples o jerarquizados.

El informe también sostiene que el modelo que impulsa el Gobierno se asemeja al del Banco Central de Reserva de Perú, aunque advierte que la propuesta argentina sería incluso más restrictiva. Entre otras diferencias, señala que la iniciativa anunciada por Milei prohibiría completamente determinadas operaciones con deuda pública y sumaría sanciones penales vinculadas a la emisión monetaria. “El objetivo unívoco es una excepción a las reglas de los bancos centrales a nivel internacional”, afirmó CEPA.

El consultor político Lucas Romero también cuestionó uno de los aspectos centrales del proyecto y puso el foco en el mecanismo que el Gobierno busca implementar para reforzar la independencia de las autoridades del Banco Central.

Ninguna mayoría calificada (2/3 para “blindar” al presidente del BCRA) puede determinarse por ley, por el simple motivo que una ley posterior con mayoría absoluta, puede derogar la ley en cuestión. Es un absurdo lo que propone Milei. — Lucas Romero (@LucaRomero) July 30, 2026

Cuestionamientos económicos

Las críticas también llegaron desde el plano económico. El economista Juan Enrique sostuvo que la propuesta contradice decisiones adoptadas por la propia administración libertaria desde el inicio de la gestión y advirtió sobre las implicancias que podría tener la prohibición de financiar al Tesoro en escenarios excepcionales.

Milei quiere hacer ley lo que él fue el primero en romper: expandió la base monetaria, endeudó al Tesoro hasta el cuello, y ahora quiere que financiar al Estado sea delito.

Nos deja sin herramientas para una emergencia. pic.twitter.com/z6kLepvDr8 — Juan Enrique (@juanenriqueUBA) July 30, 2026

La oposición también salió al cruce

Desde la oposición, la exdiputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman interpretó los anuncios como parte de una estrategia política más amplia y vinculó la iniciativa con otras reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

La agenda de Milei consiste en dos cosas: blindar a su gobierno y garantizar su impunidad posterior (BCRA, reforma electoral, designación de jueces con cómplices que le dan los votos); y entregar todo (ley de extranjerización, RIGI, super RIGI para el criminal Peter Thiel, entre… — Myriam Bregman (@myriambregman) July 30, 2026

La reacción de ATE

Las repercusiones también llegaron desde el ámbito sindical. El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza el mensaje presidencial, responsabilizó al Gobierno por el ajuste sobre el sector público y rechazó las definiciones de Milei sobre la inflación y el funcionamiento del Estado.