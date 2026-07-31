El Gobierno de Javier Milei presentó anoche por cadena nacional el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa, que fue elaborada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente de la entidad monetaria, Santiago Bausili, ingresará al Congreso en los primeros días de agosto. Estos son los seis cambios centrales que propone el proyecto y su impacto en la economía, según el análisis de economistas.

La estabilidad monetaria como único objetivo

El primer cambio modifica la función del Banco Central y ahora el BCRA dejará de tener 5 objetivos diversos desde que se propuso el mandato ampliado vigente desde 2012, que combinaba empleo y desarrollo productivo, para pasar a tener una sola misión, que será la de preservar el valor de la moneda.

Con esta medida, el objetivo del Gobierno es bajar la inflación en forma sostenida y evitar que la política monetaria quede subordinada a otros fines.

Consultado por El Cronista, Iván Carrino, economista e investigador asociado de FARO UDD y director de Iván Carrino & Asociados, consideró que “transformar el BCRA en un Banco Central que tenga un solo objetivo, que es mantener estable el valor de la moneda, y en segundo lugar restringir fuertemente o prohibir el financiamiento directo del Banco Central al Tesoro” es “un paso en la buena dirección”.

“Si bien es algo que un poco se venía haciendo”, la reforma “es una forma de institucionalizar y dejar ese nuevo marco para el futuro”, sostuvo Carrino quien además indicó que lo modificado “genera un camino sin retorno” hacia un país que seguirá teniendo banco central y moneda propia, y que “acá la idea de la dolarización creo que va cayendo en picada”.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JULIO 30:El presidente Javier Milei presentó hoy el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para poner fin a “la estafa de imprimir” dinero que llevó a una “tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento” desde 1935.FOTO NA:CAPTURA VIDEO

“A uno que es muy fan de la dolarización le puede parecer mal, pero cuando uno mira el mundo, la realidad es que muchísimos países han logrado estabilidad de precios, crecimiento económico y estabilidad macro sin dolarizar, sin abandonar la moneda propia. Me parece que el presidente terminó optando por ese camino, que es un camino más pragmático y más anclado en la experiencia de otros países”, cerró.

Prohibición de financiar al Tesoro, provincias y municipios

El segundo cambio impide que el Banco Central asista financieramente al Tesoro nacional, a las provincias y a los municipios. La prohibición busca cerrar la vía de emisión monetaria para cubrir déficits fiscales, uno de los mecanismos que el Gobierno identifica como la “causa histórica de la inflación argentina”.

Según Christian Buteler, economista, inversor, consultor financiero y presidente de la Consultora BSF, coincidió con que es positiva la prohibición del Banco Central de financiar al Tesoro, de financiar los déficits del Tesoro, pero aclaró que la medida debe leerse dentro de un contexto más amplio, relacionado a cómo funcionan los otros bancos centrales en diversos estados. “Vos podés ver que en otros países esto no sucede, pero es porque en realidad nunca han abusado de eso y no tienen que llegar a esta medida”, remarcó, en referencia a los años del “déficit crónico financiado por el Banco Central” tras agotarse las fuentes de financiamiento de mercado.

El Cronista

Por su parte Carrino destacó que este punto es el central de la reforma y sostuvo que que ningún país vecino combina hoy los cinco objetivos actuales del BCRA y menos aún con la posibilidad de financiar al Tesoro, como ocurría en Argentina.

Señoreaje tipificado como delito penal

El tercer cambio introduce sanciones penales para los funcionarios que violen la autonomía del Banco Central o habiliten asistencia monetaria al Poder Ejecutivo. La compra de títulos del Estado por parte de la entidad monetaria, es decir el señoreaje, quedaría tipificada como una forma de asociación ilícita y sería un delito no excarcelable, con alcance al presidente del Banco Central, al directorio, al Poder Ejecutivo y a los legisladores que aprueben presupuestos con déficit financiado por emisión.

Blindaje institucional en la remoción de autoridades

El cuarto cambio endurece los requisitos para remover al presidente y a los directores del Banco Central. Se mantiene el mecanismo de designación vigente, pero la remoción pasará a requerir el respaldo de dos tercios de los diputados y senadores. La intención es que la política monetaria no dependa del recambio de gobierno ni del humor electoral de turno.

“Me parece positivo también darle más autonomía a las autoridades del Banco Central”, afirmó Buteler, y lo sumó a los tres ejes que rescató de la iniciativa.

Fin de las Letras Intransferibles

El quinto cambio elimina el uso de las Letras Intransferibles, uno de los instrumentos más cuestionados de la última década para canalizar asistencia financiera del Banco Central al Tesoro. Este mecanismo había sido señalado en un informe previo de Fundación Capital, que preside el expresidente del BCRA Martín Redrado, como uno de los puntos urgentes a derogar en una reforma integral de la Carta Orgánica.

Restricción al pago de dividendos por servicios de liquidez

El sexto cambio limita el pago de dividendos derivados de la prestación de servicios de liquidez del Banco Central. Busca evitar que la distribución de utilidades de la entidad funcione, en los hechos, como una vía indirecta de financiamiento al Tesoro.

Buteler también valoró este punto. “Lo mismo me parece positivo el tema de la distribución de utilidades”, sostuvo.

El proyecto ingresará a Diputados tras el receso invernal, y en el oficialismo confían en contar con los votos necesarios para su aprobación, aunque el debate parlamentario recién comenzará en agosto.