Como todos los días, un apostador se acercó a la agencia de Roberto, en Isabel la Católica al 600, y completó su jugada para la Quiniela Poceada de la Ciudad con el anhelo de ganar el pozo más grande la historia de este juego: más de $ 1900 millones.

Para ganar este premio multimillonario, que se cobra entero y sin ningún descuento, el apostador lo sintió y lo jugó. Sus números elegidos fueron el 26, 42, 51, 63, 70, 75, 76 y 99.

El secreto de este pozo récord fue la iniciativa que la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) impulsó durante el Mundial de Fútbol: una campaña sin precedentes, protagonizada por Eber Ludueña, que sumó $ 160 millones de pesos en cada partido.

Prensa CABA

Gracias a que “la Scaloneta” llegó a la final y el pozo no salió a lo largo del campeonato mundial, se acumularon más de $ 1900 millones que ahora ya tienen un ganador.

Para participar de Quiniela Poceada se eligen 8 números del 00 al 99 y el sorteo se resuelve con las 20 posiciones de la última Quiniela de la Ciudad del día. Hay que acertar los 8 números dentro de esos 20 para obtener el premio mayor, aunque también hay ganadores con 6 y 7 aciertos que cada día se llevan millones de pesos.

La apuesta tiene un valor de sólo $ 1500 y los pozos acumulados llegan a crecer tanto que suelen ser millonarios. Se puede jugar en cualquier agencia oficial o a través oficial de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, un diferencial de los juegos que ofrece Lotería de la Ciudad es que el 78% de lo recaudado vuelve a los vecinos y vecinas a través de obras y servicios públicos que llegan a todos los barrios porteños.