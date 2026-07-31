La apuesta de Cristina: por qué prefiere que siga Milei antes que entregar el liderazgo a Kicillof
La expresidenta busca mantener el control del espacio sin arriesgarse a una competencia directa con el gobernador. Las internas que amenazan al kirchnerismo y la reforma bonaerense que todos negocian en silencio.
El Merval se sostiene gracias al impulso de las energéticas, mientras el riesgo país vuelve a bajar. Pese a la presentación de la reforma del Banco Central, el mercado sigue concentrado en las reservas, el dólar y el escenario internacional.