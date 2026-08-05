Mientras el Gobierno busca acelerar el tratamiento de proyectos clave, como en el caso de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la Ley de Inocencia Fiscal II, los economistas que participaron de una nueva Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) ajustaron sus proyecciones de cara a los últimos meses de 2026.

Con un tipo de cambio que se mantiene por encima de los $ 1500, los analistas prevén que el dólar oficial minorista cierre el año por debajo de los $ 1700.

Cabe recordar que, semanas atrás, el vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó la posibilidad de un salto cambiario como los registrados durante otros gobiernos, aunque señaló: “Que el tipo de cambio llegue a $ 1800 o $ 1700 dentro de unos meses es una posibilidad”.

En cuanto a la inflación, las estimaciones indican que el índice de julio se mantendría en torno al 2%. Para el período comprendido entre agosto y diciembre, en tanto, se ubicaría por debajo de ese nivel.

Por otro lado, la mediana de las respuestas indica que el PBI crecerá apenas por debajo del 3%, mientras que, en materia fiscal, el cumplimiento de la meta de superávit primario del 1,4% no parece una tarea sencilla.

Respecto de la balanza comercial, los resultados de la encuesta mantienen la expectativa de un superávit superior a los u$s 20.000 millones.

A cuánto cerrará el dólar en 2026

La mediana de las respuestas marca que, a fines de 2026, el dólar oficial minorista se ubicará en $ 1681, lo que representa una leve suba de $ 16 respecto de la EMEC publicada en junio.

En tanto, el dólar blue alcanzará los $ 1700, cifra que implica una baja de $ 28 frente al último relevamiento.

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) —el tipo de cambio que permite girar divisas al exterior— se proyecta en $ 1786 para fines de este año, lo que supone un aumento de $ 16 respecto de la encuesta anterior.

Reservas del BCRA

Al cierre de julio, el BCRA acumuló compras por un total de u$s 13.337 millones en lo que va de 2026. Solo en la última semana del mes adquirió u$s 226 millones.

Según la consultora Analytica, se trata de “un monto muy inferior al de las dos semanas previas, cuando adquirió u$s 1154 millones —récord del año— y u$s 492 millones, respectivamente”.

Esta dinámica evidencia una desaceleración en el ritmo de compras. En la última semana de julio, el promedio diario fue de apenas u$s 45 millones por rueda.

“La señal más clara llegó el martes (28 de julio). Cuando el tipo de cambio alcanzó los $ 1500, la autoridad monetaria terminó la rueda con compras netas nulas y puso fin a una secuencia de 135 jornadas consecutivas de intervención compradora. ¿Qué cambió? La prioridad parece haberse desplazado, al menos por ahora, desde la acumulación de reservas hacia la estabilidad cambiaria”, consignó el equipo de GMA Capital en su último informe.

En este escenario, los economistas encuestados por la EMEC prevén que las reservas brutas de la entidad se ubiquen en torno a los u$s 50.000 millones a fines de 2026. Al cierre del martes 4 de agosto, se situaron en u$s 49.642 millones, el punto más alto en los últimos siete años.

La proyección se conoce mientras el Gobierno impulsa una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa busca que la estabilidad de precios sea el único mandato de la entidad, que se prohíba el financiamiento monetario al sector público y que se refuerce su independencia, entre otras cuestiones.

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De cuánto será la inflación de julio

La mediana de las respuestas de los economistas indica que la inflación de julio será del 2%, lo que implicaría una ligera aceleración respecto del 1,9% registrado en junio. El INDEC dará a conocer el dato oficial el jueves 13 de agosto.

¿Qué sucederá en los próximos meses? Los privados consideran que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantendría por debajo del 2% en las próximas mediciones:

1,8% en agosto;

1,8% en septiembre;

1,6% en octubre;

1,6% en noviembre;

1,9% en diciembre.

En cuanto a la variación interanual entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026, la EMEC arrojó una proyección del 29,9%, cifra que representa una baja de 0,3 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior.

Cuánto crecerá la economía en 2026

La mediana de las respuestas de los economistas que participan de la EMEC proyecta que la economía crecerá un 2,9% en 2026, la misma cifra que en el relevamiento anterior.

El PBI registró un crecimiento interanual del 2,3% en el primer trimestre de este año. Sin embargo, las consultoras económicas advierten que el impulso proviene principalmente de las exportaciones y de los sectores primarios, mientras que las actividades más intensivas en empleo, como la industria y el comercio, continúan en terreno negativo.

Luego de conocerse el último dato de la Estimación Mensual de Actividad Económica (EMAE), LCG remarcó que la actividad “sigue mostrando una dinámica de serrucho con tendencia a la baja —acumula una caída del 2% desde diciembre último y apenas crece un 0,2% interanual (mayo)—, además de una marcada heterogeneidad entre sectores”.

Según la firma, por el momento parece poco probable que el crecimiento de los sectores más pujantes —como el agro, la minería, la intermediación financiera y el petróleo— se traduzca en un impulso significativo para el resto de la economía.

“Si bien una mayor estabilidad luce como una condición necesaria, la ausencia de un motor claro para la demanda interna, un mercado de trabajo paralizado, el crédito suspendido por los niveles de morosidad y las tasas activas muy positivas en términos reales ponen límites a la expansión del resto de los sectores”, sostuvo la consultora.

Qué pasará con la meta de superávit fiscal

El Gobierno debe cumplir con una meta de superávit primario equivalente al 1,4% del PBI, mientras que la mediana de las respuestas de los analistas proyecta un resultado del 1,3%, la misma cifra que en la encuesta anterior.

Cabe recordar que, en junio, las cuentas del Sector Público Nacional registraron déficit. Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, el resultado estuvo influido “tanto por los menores ingresos asociados a la postergación del pago del impuesto a las Ganancias para personas humanas como por la estacionalidad vinculada al pago de aguinaldos”.

De esta manera, el primer semestre cerró con un superávit financiero equivalente al 0,1% del PBI, mientras que el resultado primario alcanzó el 0,6%, es decir, menos de la mitad de la meta acordada con el FMI.

De cuánto será el superávit comercial en 2026

Argentina acumula 31 meses consecutivos con saldo positivo en la balanza comercial, es decir, con exportaciones superiores a las importaciones. En junio, último dato disponible, el INDEC informó un superávit de u$s 2194 millones, producto de exportaciones por u$s 9055 millones e importaciones por u$s 6861 millones.

De esta manera, el saldo acumulado durante el primer semestre de 2026 alcanzó los u$s 13.923 millones, muy por encima de los u$s 2762 millones registrados en igual período de 2025.

De acuerdo con la mediana de las respuestas de los analistas privados, las exportaciones alcanzarían los u$s 99.841 millones, frente a importaciones por u$s 77.815 millones.

Las exportaciones buscan superar los u$s 100.000 millones este año Fuente: Shutterstock Shutterstock

En consecuencia, la Argentina finalizaría el año con un superávit comercial de u$s 22.026 millones, cifra levemente inferior a los u$s 22.122 millones proyectados en la última EMEC.

Sobre la EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) se realiza una vez al mes desde junio de 2016. En este relevamiento participan bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión , a quienes se les solicita que respondan un formulario con una treintena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales.

En la edición de este mes participaron LCG, ABECEB, MAP Latam, Management & Fit, FIEL y PROINGRA-FCEUBA.