Nueva proyección para el dólar, la inflación y una actividad en serrucho: los números que definen los próximos meses
La encuesta exclusiva de El Cronista EMEC proyecta un tipo de cambio por debajo de los $ 1700 y una inflación mensual inferior al 2% hacia fines de 2026. Cuánto crecerá el PBI y qué pasará con la meta fiscal.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 5 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.