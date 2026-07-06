Los economistas volvieron a ajustar sus proyecciones en una nueva encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC), cuyas estimaciones fueron recibidas hasta el viernes 3 de julio .

Si bien el tipo de cambio se despertó en las últimas semanas —superando los $ 1500—, los analistas esperan que el dólar oficial se ubique por debajo de $ 1670 a fines de 2026. En cambio, el contado con liquidación (CCL) superaría esa cifra y se ubicaría muy próximo a los $ 1800.

En cuanto a la inflación, se espera una nueva desaceleración en el índice de junio . Incluso, las respuestas anticipan que el proceso de desinflación se consolidará en los próximos meses.

Por otro lado, la mediana de las respuestas de los participantes de la EMEC prevé que el PBI crecerá por debajo del 3%, mientras que la balanza comercial será superavitaria en más de u$s 20.000 millones.

Sobre el resultado fiscal, el consenso de los economistas revela que, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo la meta prevista para 2026, el cumplimiento de la misma no luce sencilla.

¿Qué precio tendrá el dólar a fines de 2026?

La mediana de las respuestas señala que, a fines de 2026, el dólar oficial minorista se ubicará en $ 1665, lo que refleja una baja de $ 35 respecto a la EMEC publicada en junio.

A diferencia de ello, los economistas prevén que el dólar blue alcanzará los $ 1728, lo que implica una suba de $ 72 respecto de la última encuesta .

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) —el tipo de cambio que permite girar divisas al exterior— se proyecta en $ 1770 para fines de este año, lo que refleja un salto de $ 49 respecto del último relevamiento.

Reservas del BCRA

El Banco Central (BCRA) encadena compras por u$s 11.325 millones en lo que va del año, aunque en las últimas semanas ralentizó su posición en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De hecho, la entidad presidida por Santiago Bausili adquirió u$s 1.418 millones en junio, muy por debajo de los u$s 2.596 millones de mayo.

El BCRA estimó para 2026 un saldo neto de entre u$s 10.000 y u$s 17.000 millones, dependiendo del comportamiento de la demanda de dinero y el nivel de liquidez en el mercado.

Más allá de estas proyecciones, la entidad cumplió con la meta de reservas pactada con el FMI. Según la consultora Equilibra, el Central obtuvo u$s 6278 millones al término de junio, quedando a poco menos de u$s 1800 millones para cumplir la meta anual de 2026.

Acumulación de reservas netas del BCRA, según cálculos de la consultora Equilibra

Bajo este escenario, los economistas encuestados por la EMEC prevén que las reservas brutas se ubiquen en alrededor de u$s 49.000 millones (hoy en u$s 48.237 millones) a fines de 2026.

¿Qué pasará con la inflación de junio? ¿Seguirá el proceso de desinflación?

La mediana de las respuestas de los analistas indica que la inflación de junio será del 2%, lo que implica una ligera desaceleración respecto del 2,1% reportado en mayo. El INDEC dará a conocer el dato oficial el martes 14 de julio.

En tanto, los participantes de la EMEC también anticiparon qué sucederá en las próximas mediciones. Por lo pronto, consideran que el proceso de desinflación se consolidará en la última parte del año:

2% en julio;

1,8% en agosto;

1,8% en septiembre;

1,7% en octubre;

1,7% en noviembre.

En cuanto a la variación interanual (diciembre 2025-diciembre 2026), la mediana arrojó una proyección del 30,2%. A diferencia de la EMEC publicada en junio, la cifra se redujo 0,8 puntos porcentuales .

¿Qué pasará con la economía en 2026?

El PBI alcanzó en el primer trimestre de 2026 un crecimiento del 2,3% en términos interanuales y una suba del 0,7% (desestacionalizado) respecto del cuarto trimestre de 2025.

Así, la primera medición del año ratifica una economía de dos velocidades. “Crece el PBI, pero la tracción la aportan las exportaciones y los sectores primarios, mientras la industria, la construcción y la inversión de origen nacional siguen en rojo. Es un crecimiento real, pero angosto, apalancado en las exportaciones y el consumo principalmente de bienes importados”, sintetizó la consultora Invecq.

Un aspecto no menor es que la inversión volvió a caer por cuarto trimestre consecutivo y restó 0,3% al crecimiento trimestral. En términos interanuales, retrocedió 11,6%.

“Estos números confirman que la tracción de programas de beneficios fiscales como el RIGI todavía está teniendo escaso impacto en términos de actividad . Como resultado, la inversión descendió a 17% del PBI”, señaló la consultora LCG.

En este contexto, los analistas proyectan que el PBI crecerá un 2,9% en 2026, por encima del 2,6% proyectado en la última EMEC.

¿Se cumple la meta de superávit?

El Gobierno tiene que cumplir con una meta de superávit primario de 1,4% del PBI, según lo establecido en la última revisión del acuerdo con el FMI.

Según la mediana de las respuestas de los analistas, se proyecta un superávit de 1,3% del PBI, misma cifra respecto de los resultados de la anterior encuesta.

Algunas consultoras económicas sostienen que no está en duda que Economía redoblará esfuerzos para alcanzar la meta, pero la incógnita radica en la magnitud, la composición y la tolerancia social del esfuerzo fiscal necesario .

LCG da cuenta de que el Gobierno fue mostrando algunas señales de preocupación. “Si bien anunció una nueva baja de retenciones, la concentró en trigo y cebada (-2 puntos porcentuales) con bajo costo fiscal en el corto plazo y postergó la baja a soja y subproductos a 2027 cuando empezaría a correr una reducción gradual (0,25 puntos porcentuales por mes)”, remarcaron.

A esto se suma la postergación de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) —entrará en vigencia en noviembre—, un esquema de indemnizaciones que se nutrirá de las contribuciones patronales que se envían a la ANSES.

Balanza comercial, con superávit en 2026

La balanza comercial suma 30 meses consecutivos con registros superavitarios. Con un fuerte impulso de las exportaciones, que alcanzaron un máximo histórico de u$s 9537 millones, y compras al exterior que se debilitan, el saldo registró un superávit récord de u$s 3504 millones en mayo.

“En los primeros 5 meses del año, las exportaciones ascendieron a u$s 40.359 millones (+24,3% en relación a igual período de 2025), y la balanza comercial acumuló un superávit de u$s 11.783 millones”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo.

De acuerdo con la mediana de las respuestas de los privados, las exportaciones generarían un saldo de u$s 98.922 millones frente a importaciones por u$s 76.800 millones.

En consecuencia, Argentina finalizaría 2026 con un superávit comercial de u$s 22.122 millones, cifra que supera ampliamente los u$s 18.388 millones registrados en la última EMEC.

Argentina acumula un superávit de más de u$s 11.000 millones en los primeros cinco meses de 2026

Sobre la EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) se realiza una vez al mes desde junio de 2016. En este relevamiento participan bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión , a quienes se les solicita que respondan un formulario con una treintena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales.

En la edición de este mes participaron LCG, Analytica, ABECEB, MAP Latam, Management & Fit, CEPEC y PROINGRA-FCEUBA.