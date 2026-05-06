El mercado volvió a ajustar sus proyecciones para los próximos meses en una nueva Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC), cuyas estimaciones se recibieron hasta el 4 de mayo. Los economistas anticiparon que el dólar oficial se ubicará en la zona de los $ 1670 a finales de 2026. Algo similar estiman para la cotización del dólar blue. En cuanto a la inflación, los analistas prevén un freno en la aceleración de los precios: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantendrá en el rango del 2% mensual, al menos hasta septiembre, descartando —por el momento— que el guarismo se sitúe consistentemente por debajo de ese umbral. Además, las consultoras proyectan un crecimiento económico en torno al 3% y un superávit primario que superaría la meta del 1,4% del PBI fijada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La mediana de las respuestas de los economistas señala que, a mediados de este año, el tipo de cambio oficial minorista cotizaría a $ 1455, lo que refleja una caída de $ 45 respecto a la EMEC publicada en abril. Proyectan, además, que la divisa finalizaría el 2026 en $ 1673, una baja de $ 21 en las expectativas de las consultoras. En tanto, los analistas consideran que el dólar blue alcanzaría los $ 1453 a mitad de este año, mientras que para fines de 2026 operaría en $ 1665. Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) —tipo de cambio que permite acceder a divisas en el exterior— se situaría en $ 1484 y $ 1803 a mediados y fines de este año, respectivamente. El Banco Central (BCRA) compró poco más de u$s 7200 millones en lo que va del año. Según la meta que trazó la entidad presidida por Santiago Bausili, esa cifra equivale a más del 70% del objetivo primario de u$s 10.000 millones. En abril, las compras alcanzaron los u$s 2769 millones, siendo el mejor mes del primer cuatrimestre. Según detalló GMA Capital, con colocaciones de deuda por alrededor de u$s 1700 millones y la cosecha de maíz en niveles históricos, el flujo de divisas se mantuvo estable y el Banco Central aprovechó para acelerar el ritmo de compras. Aun así, el foco está en cuántas de esas divisas acumuló. De acuerdo con estimaciones de la consultora Analytica — en base a los datos de la cuenta del Tesoro en la entidad— se utilizaron u$s 4665 millones netos hasta el último martes de abril, “por lo que la acumulación consolidada de divisas entre el BCRA y el Tesoro —considerando además repos con bancos y pagos de BOPREAL— asciende a u$s 4224 millones”. Según los economistas que participaron de la EMEC, las reservas brutas podrían ubicarse —al término de este año— en un rango de entre u$s 50.000 millones y u$s 55.000 millones. Al término de abril, las reservas internacionales del BCRA se situaban en u$s 44.483 millones. La mediana de las respuestas de los economistas indica que la inflación de abril sería del 2,7%, lo que implicaría una desaceleración respecto del 3,4% de marzo. El INDEC dará a conocer el dato oficial el jueves 14 de mayo. De confirmarse, se revertiría la tendencia de aceleración inflacionaria registrada en los últimos diez meses, luego de que el IPC tocara el 1,5% en mayo de 2025. Asimismo, los privados estiman que el índice de precios se mantendrá en la zona del 2% mensual durante los próximos meses: En cuanto a la variación interanual (diciembre 2025-diciembre 2026), la mediana arrojó una proyección del 33,2%, por encima del 29,6% registrado en la última edición de la EMEC. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) — un adelanto provisorio— se contrajo un 2,6% en febrero y cayó 2,1% en la comparación interanual. El dato oficial revela que la economía transita un desempeño dispar: el agro y la minería traccionan el crecimiento, mientras que el comercio, la industria y la construcción —los sectores más intensivos en empleo— siguen rezagados. “En los primeros dos meses la actividad acumula una caída de 2,3%. La baja de febrero deja un arrastre de -0,2% para lo que resta del año”, subrayó la consultora LCG. La firma advierte que la demanda interna “no logra consolidar una recuperación, afectada por el bajo poder adquisitivo y la retracción del crédito”. Hacia adelante, el interrogante es si los sectores más rezagados podrán recuperar terreno. Según la consultora Invecq, los indicadores de marzo “muestran una nueva recuperación, con la heterogeneidad sectorial y regional que sigue caracterizando a la economía argentina”. Bajo este escenario, la mediana refleja que el PBI — medición definitiva— crecerá un 2,8% en 2026, resultado que se ubica por debajo del 3,1% proyectado en la última EMEC. La mediana de las respuestas de los economistas prevé un superávit primario del 1,5% del PBI para 2026, ligeramente por encima de la meta (1,4%) fijada recientemente por el FMI. El organismo ajustó a la baja dicho objetivo luego de haber establecido —en el acuerdo original y en la primera revisión— una meta para este año equivalente al 2,2% del PBI. La balanza comercial muestra señales positivas. En marzo, el INDEC informó un superávit de u$s 2523 millones, la mayor cifra para ese mes en los últimos 16 años. Argentina acumula 28 meses consecutivos de superávit comercial. En el primer trimestre de 2026, el saldo totalizó u$s 5508 millones frente a los u$s 1061 millones registrados en el mismo período de 2025. En este marco, la mediana de las respuestas de los privados proyecta exportaciones por u$s 94.022 millones frente a importaciones por u$s 80.405 millones, lo que derivaría en un nuevo saldo comercial positivo de u$s 13.617 millones. La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) se realiza una vez al mes desde junio de 2016. En este relevamiento participan bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les solicita que respondan un formulario con una treintena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales. En la edición de este mes participaron LCG, Analytica, ABECEB, MAP Latam, Management & Fit y CEPEC.