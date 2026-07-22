Luego de que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) marcara una suba interanual de la actividad económica del 1,6% en abril, este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informará que pasó en mayo.

El dato de actividad del quinto mes del año será clave luego de lo que sucedió en abril. Ese mes, el INDEC reportó una caída del 1,5% en la medición desestacionalizada respecto a marzo, lo que interrumpió la tendencia de recuperación de corto plazo que se venía observando en el componente tendencia-ciclo (+0,3%).

Además, ocho de los sectores relevados por el INDEC mostraron caídas, lo que refuerza la idea de una reactivación que no es homogénea. Entre ellos, se destacaron la pesca, con una caída interanual del 28,4%, la industria manufacturera, que retrocedió 2,9%, y el comercio, con una baja del 3,2%.

En la vereda opuesta, otros siete rubros registraron subas y el desempeño de dos sectores clave aportaron, por sí solos, 1,8 puntos porcentuales al índice general:

Explotación de minas y canteras: fue el sector de mayor crecimiento relativo, con un salto del 17,1% i.a., impulsado por la maduración de proyectos vinculados al litio y la energía. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: registró una suba del 10,9% i.a., consolidando la recuperación tras los ciclos climáticos adversos de años anteriores.

Entre las consultoras privadas, el Índice Líder de Actividad (ILA) de Analytica estima que la actividad subió 0,3% en mayo. El reporte de la consultora señala que el repunte representa “un nuevo rebote en un año donde el crecimiento no logra consolidarse de forma sostenida durante dos meses”.

De todas formas, advirtieron por un comportamiento en “serrucho”, donde el nivel de crecimiento no logra consolidarse de forma continua durante dos meses consecutivos.

“En particular, el buen desempeño de la siderurgia, el agro y, en menor medida, el sector automotriz compensó la debilidad que persiste en el consumo durable, el comercio y el crédito a las familias", añade la firma.

A su vez, el Índice General de Actividad de Orlando J Ferreres & Asociados (IGA-OJF) registró una variación de -0,3% anual en mayo y un alza desestacionalizada del 1,3% respecto a abril.

Según Ferreres, la actividad registró en mayo “el nivel más alto para la industria”, luego de alternar subas y bajas durante 2026. “De todas maneras, la evolución sectorial sigue siendo muy heterogénea, con algunos sectores muy rezagados y otros pujantes”, consignaron.

“Hacia adelante esperamos que la mejora de los datos macro que se están comenzando a ver repercuta en una recuperación de la demanda interna, motorizando el avance de las manufacturas”, añade el informe.