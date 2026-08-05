Brasil, China y Estados Unidos siguen dominando la lista de socios para el comercio exterior argentino, pero detrás de ese podio comenzó a configurarse un nuevo mapa.

Hay un grupo de mercados que hasta hace pocos años tenían un papel secundario hoy ya figuran entre los principales socios comerciales del país. India se consolidó como el cuarto destino de las exportaciones, Vietnam escaló entre los mayores compradores y Tailandia irrumpió entre los principales proveedores gracias a su industria automotriz.

Así se desprende el último informe de estadísticas del comercio exterior argentino que publicó el INDEC con los datos al primer semestre de este año.

INDEC

India, Vietnam y Tailandia, los nuevos protagonistas

El primer caso es India. El país asiático ya se convirtió en el cuarto destino de las exportaciones argentinas, con compras por u$s 3101 millones durante el primer semestre, sólo por detrás de Brasil, Estados Unidos y China. El mercado indio se consolidó como uno de los clientes más importantes para el complejo agroindustrial argentino y ya supera a destinos tradicionales de Europa.

Otro mercado que ganó protagonismo es Vietnam. Con importaciones desde la Argentina por u$s 1801 millones, ya ocupa el sexto lugar entre los destinos de exportación. Junto con Indonesia y Malasia refleja el creciente peso que adquirió el sudeste asiático para los alimentos, granos y derivados producidos por la Argentina.

Los puertos de Singapur, clave para el comercio con el Mercosur Fuente: Shutterstock Shutterstock

La sorpresa también aparece del lado de las importaciones. Tailandia ya figura entre los diez principales proveedores de la Argentina, con ventas por más de u$s 1000 millones en el semestre. Detrás de ese crecimiento está, en gran medida, su poderosa industria automotriz, convertida en una de las principales plataformas de producción y exportación de vehículos y autopartes del sudeste asiático.

También llama la atención el avance de Paraguay como proveedor. El país vecino ya representa el cuarto origen de las importaciones argentinas, sólo detrás de China, Brasil y Estados Unidos, por delante de economías industriales como Alemania, Japón, Italia o México. Los envíos del país mediterráneo del Mercosur se explican por los porotos de soja que utiliza la industria aceitera local para el crushing.

Exportaciones e importaciones a los mercados tradicionales

Los nuevos protagonistas no desplazaron a los socios históricos, que siguen concentrando la mayor parte del intercambio comercial. En medio de la tensión bilateral por los agravios de Javier Milei contra el presidente Lula Da Silva durante una visita a Brasil, el “hermano mayor” regional continúa siendo el principal destino de las exportaciones argentinas, con ventas por u$s 6.254 millones en el primer semestre. Estados Unidos y China completan el podio, con envíos por u$s 4.859 millones y u$s 4.891 millones, respectivamente.

Del lado de las importaciones, China y Brasil comparten el liderazgo con una participación del 22% cada uno del total comprado por la Argentina, mientras que Estados Unidos se mantiene en el tercer lugar. Europa, por su parte, mostró una recuperación como mercado para las exportaciones argentinas: las ventas a la Unión Europea crecieron 22,2% interanual, impulsadas por subas hacia España, Alemania, Países Bajos y Francia , aunque el bloque sigue por detrás de Asia y América como destino de los productos nacionales. Si bien rige el acuerdo UE-Mercosur, el impacto todavía es relativo y parcial, aunque la Argentina se aseguró varios cupos clave en el sector de la agroindustria.

La foto al primer semestre del año muestra un mapa comercial más diversificado. Brasil, China y Estados Unidos mantienen su lugar como socios estratégicos, pero el crecimiento de India, Vietnam, Tailandia y otros mercados asiáticos muestra que la Argentina amplía gradualmente su red de compradores y proveedores.

En medio de una política de apertura de importaciones pero también una búsqueda de aumentar las ventas al mundo, sin desplazar a los mercados tradicionales, el comercio exterior empieza a incorporar nuevos protagonistas que hace apenas unos años tenían un peso mucho menor en el intercambio.