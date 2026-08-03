La recaudación creció en julio un 35,1% nominal y volvió a mostrar una suba superior a la inflación. La variación se explicó por el vencimiento del pago de ganancias para personas y el de bienes personales, que se habían prorrogado. El año pasado, este pago había sido en junio, lo que explicó la caída de la recaudación el mes pasado.

El registro de julio tuvo una variación superior a la inflación estimada para el mismo período (33,5% interanual), lo que arroja la segunda variación real positiva de la recaudación en el año.

La recaudación en julio fue de $ 22,9 billones. El IVA explicó ingresos por $ 6,8 billones, un crecimiento de 32,8% interanual, mientras que por Ganancias ingresaron $ 5,1 billones.

Ganancias presentó una variación interanual de 64,7%. Parte de esta variación se explica en la prórroga anunciada por ARCA del vencimiento de este tributo, con la expectativa de sumar tiempo para el tratamiento de los cambios en Inocencia Fiscal. Luego de que se realizara la prórroga, el Gobierno informó que los pagos debían concretarse hasta el 27 de julio, pero que la declaración jurada podía ser en agosto.

El otro tributo de peso relevante que tuvo un salto en su recaudación fue Bienes Personales, que mostró un aumento del 69,2%, cuyo vencimiento y su prórroga coincidió con el de Ganancias, lo que dejó a ambos tributos con una base de comparación menor. Sin embargo, el tributo explicó ingresos por $ 171.056 millones.

El otro impuesto ganador fue el que se aplica a los combustibles, que aumentó un 67,8%, aunque por su peso aportó $ 638.389 millones. Este impuesto es el que muestra el crecimiento más relevante desde el cambio de gestión. En lo que va del año acumula un aumento del 60,7% respecto del mismo período del año anterior.

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