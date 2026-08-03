En esta noticia Reforma del BCRA: los tres cambios que debería hacer el Gobierno, según Redrado

Martín Redrado, expresidente del Banco Central (BCRA), analizó el proyecto de reforma en la Carta Orgánica de la entidad impulsada por el Gobierno y planteó algunos cambios en cuanto al régimen de encajes bancarios y la estabilidad financiera.

El exfuncionario, quien lideró el BCRA durante 2004 y 2010, respaldó la iniciativa presentada por Javier Milei en cadena nacional. En ese sentido, utilizó una metáfora cruda para describir el objetivo de la medida: “Lo que busca es quitarle el dulce de leche a los políticos de tener los manotazos de la emisión monetaria y de sacarle dólares a la gente“.

En su análisis, recordó además su salida de la institución tras un enfrentamiento con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Al detallar la última conversación con la exmandataria, el 6 de enero de 2010, señaló: “Yo le decía: ‘Presidenta, los dólares no son suyos ni míos. ¿Usted cree que los puede usar como se le ocurre? Yo soy un mero administrador de 50.000 millones de dólares’. Allí fue el comienzo del ‘vamos por todo’“.

Reforma del BCRA: los tres cambios que debería hacer el Gobierno, según Redrado

“Lo que se busca ahora hacia adelante es la permanencia en el tiempo de una Carta Orgánica que les quite el dulce de leche a los políticos de ir al Banco Central a manotear pesos y dólares. Para eso, hay que cumplir tres cosas”, precisó Redrado.

El primer cambio propuesto por Redrado busca prohibir que los encajes bancarios sean constituidos con títulos públicos. “Eso se escapó de este proyecto de ley”, consideró.

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“Es una manera encubierta de financiar al Tesoro. Bajando encajes es la manera en que también vas a recuperar crédito, que es uno de los temas centrales para el crecimiento de la Argentina hacia adelante", añadió.

En paralelo, planteó que la nueva normativa no debe limitarse a preservar el valor de la moneda sino que debe aplicarse mirando siempre hacia el futuro. “ Porque si no vamos a empezar a discutir de las personas y no de las instituciones . Va a quitar cualquier tipo de suspicacia de que esto se hace para unos o para otros. Le va a dar fundamento a la institución y no a las personas”, afirmó.

Finalmente, el economista destacó la importancia de preservar la “estabilidad financiera” dentro del artículo 3 de la ley. “El objetivo del Banco Central es preservar el valor de la moneda y preservar la estabilidad financiera. No solo por lo que ha ocurrido en nuestro país, sino también por las crisis financieras internacionales", argumentó.