Las consultoras económicas ajustaron sus estimaciones para los próximos meses en una nueva Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC).

Los analistas proyectaron que el dólar oficial minorista se ubicará a $ 1700 a fines de 2026, mientras que el contado con liquidación (CCL) finalizará el año por encima de esa cifra.

En cuanto a la dinámica de la inflación, prevén una nueva desaceleración en el dato de mayo que el INDEC oficializará a mediados de este mes. No obstante, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantendrá en la zona del 2% en las próximas mediciones.

Por otro lado, los economistas estiman que el PBI crecerá por debajo del 3% y coinciden en que el cumplimiento de la meta de superávit, ajustada recientemente en la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no luce sencillo.

Las diferentes firmas también hicieron hincapié en un indicador clave: la balanza comercial. De acuerdo con sus proyecciones, la Argentina finalizará 2026 con un nuevo saldo comercial positivo, por encima de la cifra alcanzada en 2025 (u$s 11.286 millones).

Qué valor tendrá el dólar a fines de 2026

La mediana de las respuestas de los economistas señala que, a fines de este año, el tipo de cambio oficial minorista se ubicará en $ 1700, lo que refleja una suba de $ 27 respecto a la EMEC publicada en abril.

En tanto, los analistas prevén que el dólar blue cerrará en $ 1656 al término de 2026, lo que implica una baja de $ 9 respecto de la última encuesta.

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) —el tipo de cambio que permite girar divisas al exterior— se proyecta en $ 1721 para el mismo período.

Reservas del BCRA

El Banco Central (BCRA) superó el miércoles la meta de compra de reservas prevista para este año (u$s 10.000 millones). La entidad acumula 100 días con saldo positivo en el mercado cambiario.

Si bien se había incumplido la meta a diciembre de 2025 —como consecuencia de la venta de dólares del Tesoro y del BCRA en la antesala de las elecciones legislativas de octubre—, el ritmo de compra de reservas fue valorado por el Fondo.

“Dado el importante desvío en la meta de diciembre (u$s 10.500 millones), se relajó la de junio en casi u$s 11.800 millones y se fijó que el BCRA acumule u$s 8000 millones en el año. Por cómo está redactada la revisión, parece más un piso que un techo: el Fondo espera que al menos se alcance esa cifra, con énfasis en la idea de sobrecumplir el objetivo”, analizó la consultora Invecq.

El BCRA lleva 100 ruedas comprando dólares en el mercado

La firma consideró, además, que la autoridad monetaria deberá seguir aprovechando la actual pax cambiaria para acentuar la compra de divisas. Esto cobra relevancia teniendo en cuenta que en el segundo semestre se reducirá la oferta proveniente del agro y podría reactivarse una dolarización de carteras de cara a las elecciones de 2027.

“Hacia adelante el escenario luce más exigente, con una demanda de pesos todavía frágil y un calendario de vencimientos exigente. En particular, los compromisos de deuda en dólares acumulan más de u$s 32.000 millones entre 2026 y 2027″, planteó GMA Capital.

Aun así, las emisiones de deuda por parte de empresas y provincias podrían extenderse durante 2026, lo que sumaría capacidad de intervención a la entidad presidida por Santiago Bausili.

Según la mediana de las respuestas de los economistas que participaron de la EMEC, las reservas brutas se ubicarían en u$s 54.125 millones a fines de 2026.

De cuánto será la inflación de mayo y qué se espera para los próximos meses

La mediana de las respuestas de los economistas indica que la inflación de mayo será del 2,3%, lo que implicará una ligera desaceleración respecto del 2,6% de abril . El INDEC dará a conocer el dato oficial el jueves 11 de junio.

El rubro “Alimentos y bebidas”, el de mayor ponderación en la medición, habría registrado una variación promedio del 2,5% en las cuatro semanas del mes, según cálculos de Analytica y LCG.

Las consultoras, además, sostienen que el IPC se mantendrá en la zona del 2% mensual en las próximas mediciones. Recién perforaría ese umbral en agosto:

2,1% en junio;

2% en julio;

1,9% en agosto;

2% en septiembre;

1,9% en octubre.

En cuanto a la variación interanual (diciembre 2025-diciembre 2026), la mediana arrojó una proyección del 31%.

Cuánto crecerá la economía en 2026

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) —un adelanto provisorio— registró una suba mensual del 3,5% en marzo y una variación interanual del 5,5%.

“El dato de marzo sorprendió al alza y llevó la actividad a un nuevo máximo histórico, aunque los primeros indicadores sugieren que la economía habría transitado en abril una meseta ”, adelantó MAP.

La economía se mueve a dos velocidades. Si bien la recuperación en marzo (a nivel interanual) se extendió más allá del agro, energía y minería , las diferencias de desempeño siguen siendo significativas. Los sectores más rezagados son la industria, el comercio y la construcción.

“Varios segmentos orientados al mercado interno continúan mostrando una recuperación más moderada, lo que ayuda a explicar una aparente contradicción: mientras el EMAE se ubica en máximos históricos, la percepción económica de muchos hogares sigue siendo menos favorable”, subrayó la consultora.

Actividad económica sectorial (Fuente: MAP)

Bajo este escenario, la mediana de las respuestas de los economistas prevé que el PBI — medición definitiva—crecerá un 2,6% en 2026, resultado que se ubica por debajo del 2,8% proyectado en la última EMEC.

Superávit fiscal: ¿se cumple la meta en 2026?

La mediana de las respuestas proyecta un superávit primario del 1,3% del PBI para 2026. La cifra se encuentra ligeramente por debajo de la meta fijada por el FMI (1,4%) y de la última EMEC (1,5%).

Hace algunas semanas el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que sostener el superávit fiscal vía ajuste no será sencillo.

“Ya estamos en un nivel de gasto a nivel Tesoro de 15 puntos del PBI. Es el nivel de gasto de los años noventa, 10 puntos menos del pico de hace 8 años. Y si ajustamos eso por los 4 millones más de jubilados que metió el kirchnerismo sin aportes, son 2 puntos más. Bien medido estamos en un gasto de 13 puntos”, detalló.

Al respecto, la consultora LCG consideró en un informe que la duda no pasa tanto por el cumplimiento de la meta, sino por “la magnitud y la composición del esfuerzo fiscal necesario para alcanzarla”.

Los ingresos que se pierdan por el avance en la aplicación de la reforma laboral (RIFL y FAL), más la devolución de los fondos por coparticipación a CABA y el efecto de la baja de retenciones “deberán ser compensados con menores gastos, muchos de los cuales ya se ajustaron sensiblemente”.

Superávit comercial en 2026

Argentina encadena 29 meses consecutivos de superávit comercial. En abril, el INDEC informó que la balanza comercial arrojó un saldo positivo de u$s 2711 millones.

“En los primeros 4 meses del año las exportaciones ascendieron a u$s 30.820 millones, superando en un 21,5% el nivel alcanzado en igual período de 2025, en tanto la balanza comercial acumuló un superávit de u$s 8277 millones”, destacó Caputo.

En este marco, la mediana de las respuestas de los privados proyecta exportaciones por u$s 97.621 millones frente a importaciones por u$s 79.233 millones.

De esta forma, Argentina finalizaría 2026 con un superávit comercial de u$s 18.388 millones.

Sobre la EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) se realiza una vez al mes desde junio de 2016. En este relevamiento participan bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión , a quienes se les solicita que respondan un formulario con una treintena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales.

En la edición de este mes participaron LCG, Analytica, ABECEB, MAP Latam, Management & Fit, Fundación Libertad y CEPEC.