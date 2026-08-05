En esta noticia Menos comisiones, más rendimientos

Los fondos comunes de inversión Money Market, un instrumento utilizado por usuarios de billeteras virtuales para generar rendimientos en pesos, agudizan el ingenio a la hora de competir en el mercado.

Con tasas de interés más bajas, ya no sólo buscan ofrecer mejores rendimientos que sus competidores, sino también comisiones más bajas.

En los FCI Money Market hay dos variables que determinan el rendimiento final que reciben los ahorristas: la tasa, que varía según el rendimiento de los activos que integran el fondo, y el fee, que corresponde a los honorarios de administración y custodia del fondo. Esa última variable la fijan en el reglamento la sociedad gerente y la depositaria.

Ante una mayor estabilidad de tasas, las comisiones cobran relevancia en el rendimiento anual de estos instrumentos.

Según la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), los fees que cobran las sociedades gerentes y las depositarias rondan entre 1% y 4%. En tanto, los rendimientos oscilan entre 16% y 22% de Tasa de Interés Anual (TNA).

Menos comisiones, más rendimientos

Si un fondo genera 20% anual, un fee de 2,5% se lleva el 12,5% de ese rendimiento, mientras que el usuario se queda con el 87,5%. En cambio, con un fee de 1%, los honorarios representan aproximadamente el 5,6% del rendimiento, y el usuario se queda con el 94,4 por ciento.

“La competencia sigue siendo por el rendimiento que recibe el usuario. Lo que cambia es que, en un contexto de tasas en pesos más bajas, los fees pasan a tener un peso mucho más relevante. Cuando las tasas eran altas y volátiles, el costo de administración del fondo quedaba más diluido. Pero si hoy las tasas rondan niveles cercanos al 20% anual, cada punto de comisión impacta mucho más sobre el rendimiento final”, explica a El Cronista Andrés Vilella Weisz, Head de Tesorería y Trading de Lemon.

La billetera recientemente migró su money market y ahora ofrece el Vinci Compass Liquidez - Clase F, que cobra una comisión de 1,09% y es la más baja del mercado, según datos publicados por CAFCI. Desde ese entonces, Lemon registró más de $ 10.000 millones invertidos, y más de 30.000 nuevas cuentas generando rendimientos diarios.

Los FCI money market son para plazos de inversión cortos y para perfiles conservadores. “Se usa principalmente como una herramienta para administrar la liquidez diaria, más que como una inversión de largo plazo. Los usuarios depositan pesos, por ejemplo, cuando cobran el sueldo o el aguinaldo, y buscan que ese dinero genere rendimiento mientras permanece disponible para pagar, transferir o retirar o invertir en acciones en cualquier momento”, agrega Vilella Weisz.

Ante la desaceleración de la inflación y la caída de las tasas de interés, los usuarios buscan alternativas para que los pesos rindan más.