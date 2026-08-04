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Holcim Argentina, a través de Tensolite, su unidad de negocios especializada en premoldeados y pretensados de hormigón, participará en la construcción del nuevo puente elevado, vehicular y peatonal, que conectará las avenidas Constitución y Sáenz Peña en la ciudad de Tafí Viejo, Tucumán. La obra se ejecuta bajo un contrato de obra pública impulsado por la municipalidad local.

La participación de la compañía permite incorporar soluciones premoldeadas de hormigón que aportan mayor eficiencia y previsibilidad a la ejecución de la obra. Gracias a los procesos industrializados de fabricación, este tipo de estructuras reduce tiempos de montaje en obra, optimiza recursos y garantiza elevados estándares de calidad y seguridad. Esto contribuye a una ejecución más ágil y con menor impacto en la circulación urbana.

El proyecto contempla la ejecución integral del puente ferroviario correspondiente a la Intervención N°2, Obra de Arte Mayor, emplazado sobre la progresiva vía ferroviaria KM 811,940 C. La iniciativa busca mejorar la conectividad urbana, además de optimizar la circulación vehicular y peatonal en un punto estratégico de la ciudad.

Según la Municipalidad de Tafí Viejo, Tensolite tendrá a su cargo la producción de 27 vigas destinadas al puente, y ya completó la mitad de esa fabricación. La intendenta Alejandra Rodríguez visitó la planta de la empresa, ubicada en la localidad de Los Pocitos, para supervisar el avance de esa etapa. "Ya se hizo la mitad, así que dentro de dos o tres semanas ya estarán completas, esto significa que estamos muy cerca de empezar con la construcción de la obra”, había afirmado la funcionaria.

El ingeniero civil Javier Lucero, desarrollador externo del proyecto, explicó que la obra se divide en dos partes: “El puente, que consiste en un tablero de 13 metros de longitud que lo efectúa Tensolite, y la obra de nexo que unirá con la calle Mendoza”. Según detalló, la obra “descomprimirá todas las arterias y mejorará la calidad del tránsito”.

Construcción del puente en Tafí Viejo.

El proyecto contempla una estructura multimodal para el tránsito vehicular, peatonal y de bicicletas, con veredas laterales que reemplazarán a la antigua pasarela existente en el sector.

Además de su función vial, el puente fue objeto de una convocatoria pública para su intervención artística. La municipalidad impulsó un concurso en el que participaron 13 proyectos de artistas, diseñadores y profesionales de Tucumán y del NOA, con el objetivo de que la estructura sea y también un espacio con identidad para la comunidad.

“Este representa un nuevo paso en nuestro compromiso con el desarrollo de infraestructura estratégica para las comunidades. Desde Tensolite aportamos soluciones industrializadas de hormigón que permiten optimizar tiempos de ejecución, garantizar altos estándares de calidad y acompañar obras que generan impacto positivo en la vida cotidiana de las personas”, señaló Juan Di Bacco, Gerente de Premoldeados y Pretensados de la compañía.

Una empresa con trayectoria en el sector de la construcción

Con más de 95 años de historia en Argentina, Holcim cuenta con más de 1.500 empleados distribuidos en cuatro segmentos comerciales, cemento, hormigón, agregados pétreos, y soluciones y productos. La compañía posee cuatro plantas de cemento, ubicadas en Córdoba, Mendoza, Jujuy y Buenos Aires, además de plantas fijas y móviles de hormigón elaborado.

La empresa también opera Geocycle, líder global en soluciones circulares para la gestión de residuos, y cuenta con más de 600 puntos de venta bajo la marca Disensa, la red de corralones más grande del país. Su portafolio se completa con Tector, dedicada a revoques y pegamentos; Tensolite, su fábrica de premoldeados y pretensados de hormigón; y Quimexur, especializada en impermeabilizantes y pinturas.

En mayo de 2025, Holcim amplió su presencia en el mercado del hormigón con la adquisición de Horcrisa S.A., compañía que suma siete plantas productivas en la provincia de Buenos Aires. La empresa cuenta además con la Fundación Holcim Argentina, con más de 35 años de trayectoria en el país, a través de la cual canaliza su inversión social.

Tensolite, por su parte, tiene más de 45 años de experiencia en la fabricación de elementos premoldeados y pretensados de hormigón para la construcción. Opera actualmente dos plantas industriales, ubicadas en Tucumán y Córdoba, desde donde abastece al mercado nacional e internacional. Su portafolio incluye viguetas, bloques, adoquines, tejas, estructuras premoldeadas, puentes y pasarelas, desarrollados con tecnología de última generación. La compañía cuenta con más de 600 distribuidores oficiales y presencia en 19 provincias del país.