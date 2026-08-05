Este martes, 4 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0182 (La Pelea).
Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 4 de agosto
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¿Qué significa soñar con La Pelea?
Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos, tensión acumulada o la necesidad de poner límites. También puede señalar frustración, rabia contenida o miedo a una confrontación real.
Si ganas, sugiere control y avance; si pierdes o te hieres, indica vulnerabilidad y necesidad de dialogar. Con quién peleas revela el área de tu vida en disputa (pareja, familia, trabajo o contigo mismo).
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.