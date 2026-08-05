Este martes, 4 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0182 (La Pelea).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 4 de agosto

1° 0182 11° 4228 2° 8061 12° 3982 3° 7073 13° 4409 4° 5041 14° 5208 5° 6600 15° 1595 6° 1531 16° 5899 7° 3918 17° 8576 8° 7152 18° 6051 9° 2644 19° 4144 10° 2968 20° 2971

¿Qué significa soñar con La Pelea?

Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos, tensión acumulada o la necesidad de poner límites. También puede señalar frustración, rabia contenida o miedo a una confrontación real.

Si ganas, sugiere control y avance; si pierdes o te hieres, indica vulnerabilidad y necesidad de dialogar. Con quién peleas revela el área de tu vida en disputa (pareja, familia, trabajo o contigo mismo).

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.