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Este martes, 4 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0182 (La Pelea).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 4 de agosto

 018211° 4228
 2°806112° 3982
 3°707313° 4409
 4°504114° 5208
 5°660015° 1595
 6°153116° 5899
 7°391817° 8576
 8°715218° 6051
 9°264419° 4144
 10°296820° 2971

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¿Qué significa soñar con La Pelea?

Soñar con una pelea suele reflejar conflictos internos, tensión acumulada o la necesidad de poner límites. También puede señalar frustración, rabia contenida o miedo a una confrontación real.

Si ganas, sugiere control y avance; si pierdes o te hieres, indica vulnerabilidad y necesidad de dialogar. Con quién peleas revela el área de tu vida en disputa (pareja, familia, trabajo o contigo mismo).

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.