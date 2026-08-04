En esta noticia PAZ CAMBIARIA

Las reservas brutas del Banco Central treparon ayer hasta los u$s 49.642 millones, marcando su punto más alto en los últimos siete años.

Por un aumento de las cotizaciones de sus activos, entre ellos el oro, las tenencias aumentaron u$s 266 millones con respecto al lunes y alcanzaron un récord en la gestión de Santiago Bausili.

La entidad compró ayer u$s 28 millones en el Mercado Libre de Cambios. En las dos primeras ruedas de agosto, moderó el ritmo de intervención: apenas se alzó con u$s 46 millones, en un contexto en el que aumenta la presión cambiaria.

Desde que comenzó el programa de compras de divisas, el BCRA acumula u$s 13.383 millones, superando la meta prevista por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En julio, las compras totalizaron los u$s 2162 millones, por encima de los u$s 1418 millones de junio. En mayo, en tanto, alcanzaron su nivel mensual más alto, cuando el BCRA sumó u$s 2596 millones.

Desde septiembre de 2019 que las tenencias del Central no superaban los u$s 49.600 millones. El anterior punto más alto en la era Milei había sido el 7 de julio de 2026, cuando alcanzaron los u$s 49.536 millones. Las reservas ya habían subido el lunes u$s 1780 millones, en parte impulsadas por las subas de encajes habituales a principio de mes.

Según las estimaciones de Federico Machado, economista del OPEN, las reservas netas alcanzaron ayer los u$s 11.985 millones de dólares.

PAZ CAMBIARIA

La estabilidad cambiaria se mantuvo. El dólar mayorista volvió a coquetear con los $ 1500, pero finalmente cerró en $ 1496, con una suba diaria de 0,1%. “La rueda estuvo acompañada por nuevas señales de oferta de cobertura oficial: se disparó el volumen operado en la D31G6 hasta u$s 229 millones y el interés abierto en futuros volvió a expandirse (aumentó u$s 55 millones), principalmente en los contratos de septiembre y noviembre”, consignó PPI.

El dólar oficial se negoció ayer a $ 1515 en la punta vendedora. En tanto, los financieros operaron mixtos: el MEP cayó 0,5% y cerró a $ 1520, mientras que el Contado con Liquidación subió 0,2% hasta los $ 1583.

El mercado detectó un cambio en la estrategia del BCRA, que busca que el dólar mayorista no sobrepase los $ 1500. Para sostener ese límite, la entidad moderó la compra de divisas y liquidó bonos en la plaza secundaria. Esta maniobra absorbió liquidez y ofreció cobertura ante los abultados vencimientos de Lelink sin sacrificar reservas netas.