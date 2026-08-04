El Gobierno apura el debate de Inocencia Fiscal II y BCRA: reunión con aliados y desembarco en comisión
LLA reúne a los aliados y funcionarios después de la Mesa Política y el cronograma de comisiones arranca el miércoles en Diputados, mientras el Senado negocia hasta último momento el tope a la venta de tierras a extranjeros antes de la sesión del jueves.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 4 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.