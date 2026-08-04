El oficialismo ya activó el tratamiento de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II: este martes se llevará a cabo la primera reunión entre diputados de La Libertad Avanza y los aliados para preparar el desembarco de los proyectos en comisiones , que ya tienen fecha para el miércoles 5 de agosto.

El encuentro, que se realizará el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, será encabezado por el jefe de bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, y los diputados del oficialismo y aliados a las 15. Luego, a las 15.30, se sumarán funcionarios de segundas líneas para explicar los detalles de los proyectos. Se realizará después de la reunión de Mesa Política en Casa Rosada , prevista para las 13 horas.

Se tratará de una instancia preparativa para el tratamiento oficial, que ya tiene agenda para este miércoles: a las 10.30 hs se reunirá el plenario de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal para Inocencia Fiscal, y a las 15 hs Presupuesto y Finanzas para el caso del BCRA.

Quienes estarán a cargo del debate son los diputados Alberto “Bertie” Benegas Lynch (Presupuesto), Santiago Pauli (Finanzas), y Laura Rodríguez Machado (Penal), todos del bloque libertario. Ambos encuentros contarán con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo que expondrán sobre la iniciativa. Desde Legal y Técnica todavía siguen definiendo quiénes serán los invitados.

Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda

El texto del BCRA obtuvo estado parlamentario recién el lunes, tras el anuncio en cadena nacional del presidente Javier Milei la semana pasada. Inmediatamente después se programó el plenario, en lo que va a ser la primera actividad en la Cámara tras el receso invernal .

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA busca dejarle un solo objetivo a la entidad -preservar el valor de la moneda-, en lugar de los cinco que le asignó la reforma kirchnerista de Mercedes Marcó del Pont en 2012. Elimina además la herramienta de “adelantos transitorios” con la que el Tesoro se financiaba directamente con el Central, prohíbe la compra de bonos del Estado en el mercado primario, y blinda a las autoridades de la entidad exigiendo dos tercios de ambas cámaras del Congreso para removerlas .

Inocencia Fiscal II, por su parte, es la segunda vuelta de la ley que permite formalizar ahorros no declarados adhiriendo al Régimen Simplificado de Ganancias, sin los controles habituales de la AFIP. La novedad de esta segunda etapa es que el ministro de Economía, Luis Caputo, eliminó los topes de patrimonio e ingresos que limitaban quién podía sumarse al régimen, ampliando el universo de potenciales adherentes hasta incluir a Grandes Contribuyentes.

El objetivo del Gobierno es acelerar el tratamiento lo más rápido posible en aprovechamiento del alto consenso político que asoma el proyecto, incluso entre los opositores “dialoguistas“. En la Cámara baja, además, es donde el oficialismo se mostró más eficiente para negociar los proyectos .

En los últimos meses allí consiguieron aprobar los textos difíciles, como el Régimen de Zonas Frías y el Súper RIGI, incluso en pleno auge del escándalo de Adorni . Desde entonces, la agenda del oficialismo pasó a estar concentrada en el Senado, donde no pudieron todavía avanzar con la reforma electoral o la ley de Propiedad Privada.

Desde el Gobierno esperan que el proyecto obtenga dictamen y aprobación lo antes posible y que el debate culmine para agosto. La agenda, en ese sentido, es estrecha, puesto que en septiembre todavía quedan más proyectos pendientes para enviar, como el Shutdown, la reforma del mercado de capitales y del mercado de seguros, y el Presupuesto 2027 .

Para el caso de Inocencia Fiscal, la oposición asoma más resistencia, ya que luego de la adhesión al régimen del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti, los diputados opositores presentaron una oleada de iniciativas para excluir a funcionarios públicos y a sus familiares del beneficio del tapón fiscal . El debate sobre ampliar el universo de adherentes, por caso, promoverá que se vuelva a poner sobre la mesa la iniciativa.

En el cónclave político del martes no solamente estará sobre la mesa el avance de los proyectos económicos de Caputo, ya que del otro lado de Pasos Perdidos hay una batalla más difícil que busca dar el oficialismo con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada . Por caso, después de la reunión, la senadora Patricia Bullrich dará una conferencia de prensa a las 16 para dar a conocer los detalles del texto negociado.

Presidencia

La Cámara alta tiene su propio cuello de botella, con tres proyectos que arrastran meses de negociación y una sesión clave convocada para este jueves. El Cronista contó que el oficialismo se mostró dispuesto a ceder con el planteo de la Ley de Tierras y se mostraría dispuesto a no solo no eliminar los límites para compras de extranjeros, sino que elevar el piso de limitación al 25%.

Después de cuatro intentos fallidos en el recinto y más de diecisiete borradores, el oficialismo resignó la pretensión original del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El cambio responde a que no lograban reunir los 37 votos necesarios para blindar la ley, y Bullrich habría conseguido el aval de la secretaria general, Karina Milei, para dar el brazo a torcer con tal de conseguir las mayorías.

La titular del bloque libertario encabezará la conferencia este martes junto a los senadores Nadia Márquez y Agustín Coto, para presentar formalmente el nuevo esquema antes de la sesión del jueves. Por estas horas, la fecha de convocatoria estaba asegurada, pero desde el Congreso deslizaron que ni con los nuevos cambios está el número asegurado .

Por su parte, Súper RIGI tiene previsto obtener dictamen de comisión el miércoles, un día antes de que se trate Propiedad Privada, mientras que Zonas Frías sigue sin los votos necesarios por la resistencia combinada de provincias que perderían el subsidio al gas y de senadores patagónicos que cuestionan la discrecionalidad que el proyecto le da al Poder Ejecutivo para fijar los porcentajes.

La reforma electoral, por su parte, sigue siendo el expediente más demorado de los cuatro. Continúa sin ingresar formalmente a un recinto, en medio de la negociación que el Gobierno mantiene con gobernadores aliados sobre el mecanismo de reemplazo de las PASO, y que esta semana se cruza además con la recorrida que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, retomó por el interior del país.