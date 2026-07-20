En junio, la Argentina registró un superávit comercial de u$s 2194 millones, producto de exportaciones por u$s 9055 millones e importaciones por u$s 6861 millones, lo que se traduce en 31 meses consecutivos con saldo positivo.

El dato que surge del informe de Intercambio Comercial (ICA) que dio a conocer hoy el INDEC, refleja un cambio respecto a la tendencia que predominó durante gran parte de 2025: mientras entonces el superávit se reducía por el fuerte crecimiento de las importaciones, ahora el principal sostén proviene del salto de las exportaciones.

LAS EXPORTACIONES FUERON RÉCORD HISTÓRICO EN JUNIO Y TAMBIÉN EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 🇦🇷🇦🇷🇦🇷



✅ En los primeros 6 meses del año las exportaciones de bienes sumaron USD49.454 millones, registrando un crecimiento de 24,4% en relación a igual período de 2025 y alcanzando un… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 20, 2026

“Las exportaciones fueron récord histórico en junio y también en el primer semestre del año ”, celebró Luis Caputo, en X.

Al mismo tiempo, las ventas al exterior que crecieron 24,5% interanual reflejan un importante cambio en su composición y un contraste frente al avance mucho más moderado de las compras externas, de 7,3%.

En consecuencia, durante el primer semestre las exportaciones sumaron u$s 49.454 millones, un aumento de 24,4%, mientras que las importaciones retrocedieron 3,9%, hasta u$s 35.531 millones.

El saldo favorable acumulado alcanzó u$s 13.923 millones, muy por encima de los u$s 2762 millones registrados en igual período de 2025.

Intercambio en alza

Uno de los dato más relevantes del informe es que todos los grandes rubros exportadores crecieron.

Las manufacturas de origen agropecuario avanzaron 31,6%, las manufacturas industriales 31,4%, los combustibles y energía 31,1% y los productos primarios 3,6%.

El Indec atribuyó la mejora del complejo agroindustrial al aumento de las exportaciones de aceites, harinas de soja y carnes, mientras que en energía volvió a sobresalir el petróleo crudo.

Del lado de las importaciones, el mayor crecimiento correspondió a combustibles y lubricantes (126,3%), seguido por el rubro “Resto”, que incluye los envíos por courier (69,9%), mientras que continuaron cayendo las compras de bienes de capital (-8%), piezas y accesorios (-9,4%) y vehículos (-10,6%).

Si bien el récord de mayo con u$s 9578 millones de exportaciones. no se sostuvo completamente, el resultado de junio sigue siendo uno de los mayores de la históricos y confirma un cambio en la matriz del intercambio comercial de la Argentina.

Nuevo motor

Tal como se viene anunciando, el cierrre del primer semestre de 2026, adivierte un cmabio en la composición de las exportaciones.

Los aceites crudos de petróleo fueron nuevamente el principal producto exportado del país, con u$s 918 millones, por encima incluso de la harina de soja (u$s 874 millones) y del aceite de soja (u$s 769 millones).

Se trata de una señal del creciente peso que está adquiriendo el sector energético dentro de la oferta exportadora argentina.

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