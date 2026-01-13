Eliminarán para siempre a todas estas personas de la AUH y el SUAF si no cumplen con este requisito obligatorio Fuente: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social realizó una actualización clave para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

La modificación aplicada por ANSES es sobre los topes de ingresos que determina quiénes podrán seguir cobrando estos beneficios y quiénes quedarán excluidos si no cumplen con el requisito obligatorio vinculado al ingreso mensual.

Asimismo, el objetivo de esta nueva implementación es acompañar la suba del salario mínimo y evitar que miles de beneficiarios pierdan el cobro debido a cambios salariales o ajustes paritarios.

ANSES: cuál es el nuevo tope para cobrar la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que el límite de ingresos para continuar cobrando la Asignación Universal Por Hijo quedó vinculado al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que según la Resolución 9/2025 quedó fijado en $ 341.000.

Eliminarán para siempre a todas estas personas de la AUH y el SUAF si no cumplen con este requisito obligatorio Fuente: Archivo

De tal modo, los titulares no podrán superar ese monto mensual. Asimismo, quienes pasen los límites perderán el beneficio y quedarán excluidos del padrón de forma automática debido a que no cumplirán con el criterio principal exigido.

No obstante, este requisito no alcanza a los monotributistas sociales ni a los trabajadores de casas particulares, quienes mantienen la posibilidad de acceso aun con ingresos registrados dentro de esos regímenes.

Quiénes pueden quedar fuera del beneficio del SUAF

Además de la AUH, ANSES actualizó los límites de ingreso del SUAF mediante la Resolución 380/2025. En este caso, el organismo estableció dos topes distintos para analizar a los beneficiarios.

Por un lado, el tope individual quedó en $ 2.573.047. Por otro lado, el tope del grupo familiar se ubicó en $ 5.146.094. Si el titular o el grupo superan alguno de estos valores, el beneficio será dado de baja.

Eliminarán para siempre a todas estas personas de la AUH y el SUAF si no cumplen con este requisito obligatorio Fuente: Archivo

A diferencia de la AUH, el SUAF está destinado a empleados registrados, monotributistas y jubilados, y el monto de la asignación varía en función de la provincia de residencia y del nivel salarial del titular.

AUH y SUAF: qué día se cobra en enero 2026

Durante el mes de enero, la Administración Nacional de la Seguridad Social informó que los pagos correspondientes a la AUH y el SUAF se harán según la terminación del último número del DNI del beneficiario.

De esta manera, el calendario de pagos de la ANSES para ambas asignaciones quedó de la siguiente manera: