Una buena de ANSES: todas esas personas recibirán un extra de $ 408.000 en enero con un solo requisito Fuente: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento importante para un grupo de beneficiarios que cobrará un extra superior a los $ 400.000 en enero de 2026.

Se trata de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, una prestación que forma parte del esquema de asignaciones familiares y que se actualiza por movilidad.

Este nuevo monto entró en vigencia tras la publicación de la Resolución 380/2025, donde el organismo fijó los valores de referencia para el inicio del año. La suba responde al ajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, que implicó un incremento del 2,47% sobre los haberes.

Cuánto se cobrará por AUH con Discapacidad en enero de 2026

Con la actualización, el monto de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad quedó establecido en $ 408.705 para todo el país. No obstante, en la Zona 1, cuyas regiones son consideradas con mayor costo de vida, el valor ascenderá a $ 531.317.

Una buena de ANSES: todas esas personas recibirán un extra de $ 408.000 en enero con un solo requisito Fuente: Archivo

ANSES mantiene el esquema tradicional de pago: del total asignado, se retiene un 20%, es decir $81.741, mientras que el beneficiario recibe de manera directa $326.964 en su cuenta bancaria cada mes.

A diferencia de otras asignaciones, esta prestación no tiene límite de edad siempre que el menor o adolescente cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y se cumplan ciertas obligaciones documentarias.

Quiénes pueden acceder al beneficio y cuál es el requisito clave

Para cobrar la AUH con Discapacidad, ANSES exige que el menor tenga al día el CUD, documento indispensable que certifica la condición. Además, el titular debe presentar la Autorización para el cobro de AUH con discapacidad, trámite que permite al organismo evaluar la situación del niño, del titular y del grupo familiar.

Una buena de ANSES: todas esas personas recibirán un extra de $ 408.000 en enero con un solo requisito Fuente: Archivo

También es obligatorio presentar los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) de los padres y del menor. Una vez cumplido ese paso, el beneficio se liquida de forma mensual y se deposita directamente en la cuenta del titular asignado.

¿Cuándo se paga la AUH en enero?

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que durante el mes de enero los pagos correspondientes a la Asignación Universal por Hijo se emitirán sobre el siguiente esquema: