ANSES oficializó el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondientes a enero de 2026, con fechas confirmadas según la terminación del DNI y montos actualizados para todos los niveles educativos. La información es clave para miles de estudiantes que dependen de esta ayuda para sostener sus estudios.

Además del cronograma, el inicio del año trae definiciones importantes sobre cuotas estímulo, pagos retenidos y dinero pendiente para quienes se inscribieron durante 2025.

¿Cuáles son las fechas de cobro de Becas Progresar en enero 2026 según ANSES?

ANSES informó que el pago de Becas Progresar en enero se realizará de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. El cronograma confirmado es el siguiente:

Lunes 12 de enero: DNI terminados en 0 y 1

Martes 13 de enero: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 16 de enero: DNI terminados en 8 y 9

Si bien estas fechas todavía no figuran en Mi ANSES, los beneficiarios pueden verificar si cobrarán en enero consultando la certificación negativa en la web del organismo, donde ya se refleja la acreditación prevista.

¿Cuánto se paga por Becas Progresar en enero de 2026?

Durante enero, el monto mensual de Becas Progresar es de $ 35.000 para los beneficiarios activos. Este importe corresponde a la cuota regular del programa y se deposita de forma automática en la cuenta bancaria o billetera virtual del estudiante.

En el caso de los alumnos universitarios y terciarios que se encuentran en su primer año, continúa vigente la retención del 20% sobre el monto mensual. Ese dinero se paga más adelante, una vez que el estudiante acredita su regularidad académica.

¿Quiénes cobran cuotas estímulo y pagos retenidos en enero?

ANSES comenzó a abonar en enero la retención acumulada durante 2025 a algunos beneficiarios, en especial a quienes perciben la beca a través de billeteras virtuales. Este pago corresponde al 20% que había sido descontado durante el año.

Además, también se acredita la segunda cuota estímulo para los estudiantes del nivel obligatorio que cumplieron con las actividades de extensión formativa establecidas en la Resolución 388/2025. Estas cuotas no tienen retención, pero están sujetas al cumplimiento de los requisitos académicos.

¿Cuántas cuotas de Becas Progresar quedan por cobrar en 2026?

La cantidad de cuotas pendientes depende de la fecha en la que el estudiante se haya inscripto en 2025. Quienes se anotaron en marzo cobran en enero la cuota 10 y todavía tienen pendientes las de febrero y marzo.

En cambio, los que se inscribieron en agosto perciben en enero la cuota 5 y solo les queda una más por cobrar en febrero. En todos los casos, el pago de las cuotas estímulo está condicionado a no adeudar materias y cumplir con la regularidad exigida por el programa.

¿Qué se sabe sobre la inscripción a Becas Progresar 2026?

Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que, por el momento, no está habilitada la inscripción a Becas Progresar 2026. Sin embargo, se espera que la convocatoria se abra con el inicio del nuevo ciclo lectivo.

Hasta que eso ocurra, los beneficiarios actuales continúan cobrando las cuotas correspondientes a su inscripción de 2025, siempre que mantengan las condiciones académicas requeridas.