Un adicional compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y liquidado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirá un nuevo aumento del 2,34% dado por el nuevo régimen de Movilidad .

Se trata de un beneficio que absorbe los mismos incrementos que los haberes de jubilados y pensionados y su monto equivale al haber mínimo que cobra cada prestatario .

¿Cuál es el programa compatible con la AUH ANSES que aumentará en enero 2025?

ANSES liquidará el beneficio económico de $ 349.299 a las titulares alcanzadas por el régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes (RENNYA) creado a partir de la Ley Brisa.

Esta iniciativa se encuentra destinada a los hijos cuyos progenitores o tutores fueron víctimas de femicidios, travesticidios, transfemicidios o violencia intrafamiliar.

La prestación se liquida a los menores de 21 años, a excepción de los jóvenes con alguna discapacidad

El haber será el equivalente al monto de la jubilación mínima. Dado el nuevo régimen de Movilidad, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la suba será del 2,5% para noviembre.

Las titulares de la AUH podrán cobrar un extra de $ 304.723,93 correspondiente al RENNYA.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el beneficio compatible con la AUH ANSES?

El Ministerio de Justicia estableció 3 condiciones básicas para acceder al Rennya:

Ser menor de 21 años y que la madre, padre o progenitor afín haya fallecido a causa de violencia de género o intrafamiliar;

de género o intrafamiliar; Ser argentinos o residentes con 2 años de permanencia continua,

Tener una discapacidad que habilite la reparación económica sin límite de edad.

Por otro lado, los aspirantes deberán cumplir con alguna de estas condiciones para garantizar el acceso:

En el caso de que el progenitor haya sido procesado o condenado , se necesita que el auto de procesamiento como la sentencia estén firmes;

, se necesita que el auto de procesamiento como la sentencia estén firmes; En el caso de que se suspenda el expediente por causa de muerte se necesita que la autoridad judicial declare el fin de la acción por esa razón,

En caso de fallecimiento por violencia intrafamiliar o de género se necesita que la autoridad judicial competente lo determine.

¿Cómo solicitar el Rennya que paga ANSES?

El trámite deberá realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia en el siguiente link. Cuando se dé por iniciado el proceso, ya se podrá realizar un seguimiento de los avances hasta su aprobación o revocación.

Para conocer más información, se recomienda llamar a la línea 102 o una alternativa digital es enviar correo electrónico con tu consulta a infanciasygeneros@anses.gov.ar .

¿Cuánto cobra AUH en enero 2026?

En cuanto a las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $ 125.518. Sin embargo, Anses deposita mensualmente el 80% del monto, mientras que el 20% restante se retiene hasta que se presenta la Libreta AUH.

De esta forma, el monto que se cobra de manera directa es de $ 100.414,40, y el importe retenido es de $ 25.103,60 por cada hijo.

Por su parte, la AUH por hijo con discapacidad llegará a $ 408.705. ANSES abonará el 80% del monto total de manera directa, lo que equivale a $ 326.964 que los beneficiarios recibirán en sus cuentas bancarias o tarjetas de débito.

Fechas de pago de enero

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo