Contar con la constancia que acredita la cobertura médica es un paso clave para resolver trámites vinculados a la salud y a la seguridad social. Desde una consulta en una clínica hasta gestiones administrativas, este documento suele ser solicitado como respaldo formal.

Para simplificar el acceso, ANSES habilitó una vía 100% digital que permite descargar el comprobante sin necesidad de turnos ni trámites presenciales, desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Qué es el comprobante de obra social y para qué sirve

El documento, conocido como CODEM (Comprobante de Empadronamiento), certifica de manera oficial cuál es la obra social asignada a cada persona según los registros del sistema. Allí también figura el grupo familiar incluido en la cobertura.

Este comprobante suele exigirse al momento de solicitar atención médica, realizar derivaciones, gestionar cambios de prestador o verificar datos ante clínicas, hospitales y consultorios. Tiene validez legal y no requiere firma ni sello para su presentación.

El beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia, personas que cobran la prestación por desempleo y jubilados o pensionados con cobertura médica vigente. En todos los casos, el archivo refleja la situación actualizada informada al organismo.

Además, permite confirmar que los familiares estén correctamente asociados. Pueden figurar el cónyuge o conviviente, hijos solteros hasta los 21 años, estudiantes hasta los 25 y personas con discapacidad, sin límite de edad.

Cómo descargar el comprobante de obra social paso a paso

El trámite se realiza de manera online y en pocos minutos. Para acceder, hay que ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y clave de la seguridad social.

Una vez dentro del sistema, se debe buscar la sección vinculada a obra social. Allí aparece la opción para consultar y descargar el CODEM en formato PDF, que puede guardarse en el celular, la computadora o imprimirse según la necesidad .

Si los datos no están correctos o falta incorporar a algún integrante del grupo familiar, el ajuste se gestiona desde Atención Virtual, donde es posible subir la documentación respaldatoria sin moverse de casa.

El comprobante puede descargarse todas las veces que sea necesario y siempre muestra la información vigente registrada en la base de datos oficial.