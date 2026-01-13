Los titulares de AUH tienen más beneficios complementarios.

AUH ANSES: todas estas personas cobrarán un bono de $ 350.000 en enero

En febrero de 2026, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un nuevo aumento. La actualización responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, tal como lo establece el Decreto 274/2024.

De esta forma, la suba de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para la prestación social es del 2,8% y se sumará al extra de la Tarjeta Alimentar.

AUH con aumento: cuánto cobro en febrero 2026

El ajuste del 2,8% no solo alcanzará a esta asignación, sino también a jubilaciones, pensiones, la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares del SUAF.

Con el aumento, el monto bruto de la AUH pasará de $ 125.528 a un monto aproximado de $ 129.042 por hijo.

Sin embargo, ANSES retendrá el 20% del total (a las familias con niños mayores de 4 años) que se paga de forma acumulada una vez al año cuando el beneficiario presenta la Libreta AUH con los controles de salud y educación.

ANSES: cuánto se pagará por la Tarjeta Alimentar en febrero

Junto con la AUH, ANSES acreditará los importes de la Tarjeta Alimentar, un programa que depende del Ministerio de Capital Humano y está orientado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. No obstante, no se definió la actualización que tendrá este tipo de asistencia para enero de 2026.

Actualmente, las familias con un hijo cobran $ 52.250; aquellas con dos hijos reciben $ 81.936; y los hogares con tres hijos o más perciben $ 108.062. Los montos se depositan de manera automática junto con la AUH, la AUE o la pensión correspondiente, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

La Tarjeta Alimentar alcanza a titulares de: