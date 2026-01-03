En esta noticia
ANSES confirmó los montos que cobrarán jubilados y pensionados en enero de 2026, y habrá una nueva actualización en los haberes previsionales que se complementará con el bono extraordinario que emite el organismo.
La combinación del aumento mensual por movilidad y el bono vigente eleva el ingreso total de un amplio grupo de jubilados por encima de los $ 400.000, consolidando un piso de ingresos más alto en el inicio del año.
A cuánto subirán las jubilaciones en enero
A través de la Resolución 381/2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó un incremento del 2,47% a los haberes previsionales.
Este ajuste se calculó en base a la inflación registrada en noviembre de 2025, conforme al esquema de movilidad que actualiza mensualmente las jubilaciones y pensiones.
Con este aumento, los montos oficiales quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $349.299,32
- Jubilación máxima: $2.350.453,70
El incremento alcanza tanto a jubilados como a pensionados y se acredita de manera automática, sin necesidad de realizar trámites ante el organismo.
ANSES entregará el bono de $ 70.000 para jubilados
Además del aumento mensual, el Gobierno nacional ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los ingresos previsionales más bajos.
Este refuerzo económico se pagará junto con el haber mensual, en la misma fecha y cuenta bancaria. De esta manera, ningún jubilado o pensionado cobrará menos de $ 419.299,32 en enero de 2026, sumando el haber actualizado y el bono.
Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran los jubilados
Conforme a como se realiza mensualmente, el calendario de pagos que diagramó la ANSES para el mes de enero para jubilados y pensionados será mediante la terminación del último número del DNI.
En tanto, el cronograma de pagos para jubilados y pensionados será de la siguiente manera:
Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:
- Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0.
- Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1.
- Martes 13 de enero: DNI terminados en 2.
- Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3.
- Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4.
- Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5.
- Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6.
- Martes 20 de enero: DNI terminados en 7.
- Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8.
- Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9.
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:
- Viernes 23 de enero: DNI terminados en 0 y 1.
- Lunes 26 de enero: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 27 de enero: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 28 de enero: DNI terminados en 6 y 7.
- Jueves 29 de enero: DNI terminados en 8 y 9.