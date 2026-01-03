Festejan los jubilados | ANSES entregará un plus de $ 400.000 en enero a estas personas: a quiénes beneficia Fuente: Archivo

ANSES confirmó los montos que cobrarán jubilados y pensionados en enero de 2026, y habrá una nueva actualización en los haberes previsionales que se complementará con el bono extraordinario que emite el organismo.

La combinación del aumento mensual por movilidad y el bono vigente eleva el ingreso total de un amplio grupo de jubilados por encima de los $ 400.000, consolidando un piso de ingresos más alto en el inicio del año.

A cuánto subirán las jubilaciones en enero

A través de la Resolución 381/2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó un incremento del 2,47% a los haberes previsionales.

Este ajuste se calculó en base a la inflación registrada en noviembre de 2025, conforme al esquema de movilidad que actualiza mensualmente las jubilaciones y pensiones.

Con este aumento, los montos oficiales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.299,32

Jubilación máxima: $2.350.453,70

El incremento alcanza tanto a jubilados como a pensionados y se acredita de manera automática, sin necesidad de realizar trámites ante el organismo.

ANSES entregará el bono de $ 70.000 para jubilados

Además del aumento mensual, el Gobierno nacional ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los ingresos previsionales más bajos.

Este refuerzo económico se pagará junto con el haber mensual, en la misma fecha y cuenta bancaria. De esta manera, ningún jubilado o pensionado cobrará menos de $ 419.299,32 en enero de 2026, sumando el haber actualizado y el bono.

Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran los jubilados

Conforme a como se realiza mensualmente, el calendario de pagos que diagramó la ANSES para el mes de enero para jubilados y pensionados será mediante la terminación del último número del DNI.

En tanto, el cronograma de pagos para jubilados y pensionados será de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:

Viernes 9 de enero: DNI terminados en 0.

Lunes 12 de enero: DNI terminados en 1.

Martes 13 de enero: DNI terminados en 2.

Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 3.

Jueves 15 de enero: DNI terminados en 4.

Viernes 16 de enero: DNI terminados en 5.

Lunes 19 de enero: DNI terminados en 6.

Martes 20 de enero: DNI terminados en 7.

Miércoles 21 de enero: DNI terminados en 8.

Jueves 22 de enero: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: