Este martes se confirmó que las jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentarán para febrero de 2026. Justamente, el porcentaje llega a partir del dato de inflación informado por el INDEC.
Durante este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos anunció que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025 fue de 2,8%. Es decir, que las prestaciones de los jubilados se incrementarán a partir de este dato.
¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en febrero 2026?
De acuerdo a la inflación del último mes, la ANSES aumentará las jubilaciones y prestaciones, por lo que los montos quedarán de la siguiente manera en el segundo mes del 2026:
- Jubilación mínima: pasa de $ 349.299,32 a $ 359.079,70
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): pasa de $ 279.439,46 a $ 287.263,76
- Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: pasa de $ 244.509,52 a $ 251.355,78
- Pensión Madre de 7 Hijos: de $ 349.299,32 pasa a $ 359.079,70.
Vale destacar que todas estas prestaciones cobrarán el bono de $ 70.000 que entrega el Gobierno como un refuerzo a los haberes que no superen los $ 419.079. En ese sentido, se entregará una variable a quienes pasen los $ 359.079,70 mensuales.
Calendario ANSES para febrero 2026: cuándo cobrarán los jubilados
El organismo previsional ya publicó el cronograma de pagos para enero de 2026, el cual comenzó durante la semana pasada:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.