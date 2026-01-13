Aumentan las jubilaciones y pensiones en febrero de 2026: ANSES confirmó cuánto cobrarán junto al bono. Foto: archivo.

Este martes se confirmó que las jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentarán para febrero de 2026. Justamente, el porcentaje llega a partir del dato de inflación informado por el INDEC.

Durante este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos anunció que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025 fue de 2,8%. Es decir, que las prestaciones de los jubilados se incrementarán a partir de este dato.

¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en febrero 2026?

De acuerdo a la inflación del último mes, la ANSES aumentará las jubilaciones y prestaciones, por lo que los montos quedarán de la siguiente manera en el segundo mes del 2026:

Jubilación mínima : pasa de $ 349.299,32 a $ 359.079,70

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : pasa de $ 279.439,46 a $ 287.263,76

Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez : pasa de $ 244.509,52 a $ 251.355,78

Pensión Madre de 7 Hijos: de $ 349.299,32 pasa a $ 359.079,70.

Vale destacar que todas estas prestaciones cobrarán el bono de $ 70.000 que entrega el Gobierno como un refuerzo a los haberes que no superen los $ 419.079. En ese sentido, se entregará una variable a quienes pasen los $ 359.079,70 mensuales.

Calendario ANSES para febrero 2026: cuándo cobrarán los jubilados

El organismo previsional ya publicó el cronograma de pagos para enero de 2026, el cual comenzó durante la semana pasada:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo